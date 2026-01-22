“Χρυσό δαγκωτό” ψηφίζει η Εθνική ομάδα πόλο γυναικών για το αντίστοιχο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα των ανδρών, που βρίσκεται στο Βελιγράδι και συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα υδατοσφαίρισης που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η Εθνική ομάδα ανδρών έχει κάνει μέχρι στιγμής μία αήττητη πορεία στο πρωτάθλημα και έχει φτάσει στα ημιτελικά κάνοντας εξαιρετικά παιχνίδια και επιβεβαιώνοντας όσους τους ήθελαν φαβορί για τη συγκεκριμένη διοργάνωση. Η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει την Ουγγαρία στα ημιτελικά για το πολυπόθητο και ιστορικό εισιτήριο στον τελικό.

Παράλληλα, η Εθνική ομάδα πόλο γυναικών ετοιμάζεται για το Ευρωπαϊκό γυναικών που θα διεξαχθεί στην Πορτογαλία στα τέλη Ιανουαρίου όμως ως τότε παρακολουθούν με αγωνία την πορεία των ανδρών. Οι παίκτριες του Χάρη Παυλίδη, μιλώντας στο Gazzetta Women, έκαναν τη δική τους πρόβλεψη για την πορεία της ομάδας των ανδρών και φυσικά δεν ήταν άλλη από την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου.

Η Έλενα Ξενάκη ψήφισε “χρυσό δαγκωτό” και μαζί της συμφώνησε και η κορυφαία παίκτρια του κόσμου για το 2025, Φωτεινή Τριχά. Η Χριστίνα Σιούτη τόνισε πως η ομάδα “θα το πάρει” και η Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη συμφώνησε ενώ η αρχηγός της ομάδας, Ελευθερία Πλευρίτου, όπως και η συμπαίκτρια και αδελφή της, Βασιλική Πλευρίτου, με τον φόβο να… γκαντεμιάσουν το αποτέλεσμα μίλησαν για “σίγουρο τελικό” και άφησαν εκτός συζήτησης το χρώμα του μεταλλίου.

Δείτε τις προβλέψεις της Εθνικής για την ανδρική ομάδα πόλο ανδρών στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα: