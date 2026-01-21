Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αγώνα της Εθνικής ομάδας πόλο ανδρών κόντρα στη Ρουμανία για την 3η αγωνιστικής της Β' Φάσης στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα...

Μπορεί να βρίσκεται στα ημιτελικά και να ξέρει ήδη την αντίπαλό της, αλλά η Εθνική ομάδα πόλο ανδρών έχει ακόμη έναν αγώνα για τη Β' Φάση του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Η «γαλανόλευκη» θα αντιμετωπίσει τη Ρουμανία για την τρίτη αγωνιστική των προημιτελικών ομίλων, θέλοντας να συνεχίσει το νικηφόρο σερί της.

Έπειτα τη μεγάλη νίκη κόντρα στην Ιταλία με σκορ 15-13, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έχει ένα πολύ πιο βατό... εμπόδιο για να κλείσει τις υποχρεώσεις της στη Β' Φάση. Αναμφίβολα, οι Ρουμάνοι θ' αποτελέσουν έναν αντίπαλο, ο οποίος θα αποτελέσει «ξεμούδιασμα» για τους διεθνείς ενόψει των ημιτελικών.

Η αναμέτρηση των δύο ομάδων θα ρίξει αυλαία στη Β' Φάση μιας και χρονικά είναι η τελευταία στο πρόγραμμα της Τετάρτης (21/1). Το πρώτο σπριντ είναι προγραμματισμένο για τις 21:30 ώρα Ελλάδας. Η μετάδοση του ματς θα γίνει από την ΕΡΤ ΣΠΟΡ 2.

