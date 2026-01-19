Η Ελλάδα είναι στα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος! Με νίκη επί της Ιταλίας με σκορ 15-13 μπήκε στη... μάχη των μεταλλίων με μόνο στόχο την κορυφή!

Το παιχνίδι κόντρα στους Ιταλούς ήταν ένας πρόωρος τελικός. Παρά τη σημαντική απουσία του Ντίνου Γενηδουνιά, η Εθνική ομάδα πόλο κυριάρχησε της Ιταλίας με 15-13 στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής στη Β' Φάση του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος και πέρασε στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να παρουσιάζουν πολύ δυνατές άμυνες στο τερέν της Beograd Arena. Η Εθνική ομάδα πόλο ανδρών ήταν αυτή που βρήκε πρώτη το γκολ και χωρίς να δεχθεί γκολ στο μεγαλύτερο μέρος της περιόδου πήρε δύο τέρματα διαφορά (2-0).

Βέβαια, ένα γκολ του Ιόκι Γκράτα στα τελευταία δευτερόλεπτα διαμόρφωσε το σκορ του πρώτου οκτάλεπτου (2-1).

Στη συνέχεια, οι δύο ομάδες ανέβασαν ρυθμό επιθετικά. Η Εθνική ομάδα παρέμεινε σταθερή στα αμυντικά της καθήκοντα και με καλύτερες επιλογές στην επίθεση ανέβασε το υπέρ της προβάδισμα (6-4).

Το δεύτερο μέρος της αναμέτρησης ξεκίνησε με την Ελλάδα να φτάνει στα τρία τέρματα της διαφορά (7-4), την οποία διατήρησε έως το τέλος της περιόδου (10-7), μπαίνοντας με εξαιρετικό πλεονέκτημα στην τελευταία περίοδο.

Ο ρυθμός, όμως, έδειχνε Ελλάδα. Η πρώτη νίκη σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κόντρα στην Ιταλία ήταν θέμα χρόνου. Το σύνολο του Θοδωρή Βλάχου δεν άφησε περιθώρια για ελπίδες στο αντίστοιχο του Σάντρο Καμπάνια.

Εκπληκτικές άμυνες και στην επίθεση η απόδοση ολοένα και γινόταν καλύτερη. Όσο περνούσε ο αγωνιστικός χρόνος, οι Έλληνες έσφιγγαν στο χέρι τους το εισιτήριο για τα ημιτελικά και συνάμα την πρώτη θέση στον όμιλο.

Το 15-13 ήταν το τελικό αποτέλεσμα της αναμέτρησης με τη «γαλανόλευκη» να πανηγυρίζει την τρίτη συμμετοχή της στα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.

Τα οκτάλεπτα: 2-1, 4-3, 4-3, 5-6

Ελλάδα (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Σκουμπάκης 1, Γκιουβέτσης, Αργυρόπουλος 4, Παπαναστασίου 2, Γκίλλας 2, Καλογερόπουλος 1, Χαλυβόπουλος 2, Κάκαρης 3, Νικολαΐδης, Παπανικολάου, Τζωρτζάτος, Πούρος, Σπάχιτς.

Ιταλία (Σάντρο Καμπάνια): Ντελ Λούνγκο, Κάσια, Αλεζιάνι, Ντελ Μπάσο, Φερέρο 2, Ντι Σόμα 1, Ντόλτσε 1, Τζανάτσα, Ιόκι-Γκράτα 5, Μπρούνι 2, Κοντέμι, Ντε Μικέλις, Μπαλτσαρίνι 2, Αντονούτσι.