Η Εθνική ομάδα πόλο ανδρών πήρε την πρόκριση στα ημιτελικά από την πρώτη θέση του ομίλου της Β' Φάσης...

Η Εθνική ομάδα πόλο ανδρών βρίσκεται για τη τρίτη φορά στα ημιτελικά Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Με τη νίκη της κόντρα στην Ιταλία πέρασε στους "4" της διοργάνωσης ως πρώτη από τον προημιτελικό όμιλο.

Εκεί, θα βρεθεί αντιμέτωπη με τη δεύτερη του άλλου προημιτελικού ομίλου. Υποψήφιες για το ματς της τετράδας είναι η Σερβία, η Ισπανία και η Ουγγαρία, το οποίο θα γίνει γνωστό το βράδυ της Τρίτης (20/1).

Αυτό που είναι γνωστό είναι το πότε θα παίξει το σύνολο του Θοδωρή Βλάχου στα ημιτελικά. Το βράδυ της Παρασκευής (23/1) στις 21:30 ώρα Ελλάδας, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα διεκδικήσει ένα εισιτήριο για τον τελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.

Σημειώνεται πως η Ελλάδα κυνηγάει το πρώτο της μετάλλιο στη διοργάνωση, καθώς η καλύτερη θέση που έχει πετύχει είναι η 4η στην εν λόγω διοργάνωση.