Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης της κρίσιμης αναμέτρησης του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος.

Η δεύτερη φάση του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στο πόλο Ανδρών ξεκινάει σήμερα (17/1) για την Εθνική μας ομάδα, μετά τη δραματική νίκη που πέτυχε επί της Κροατίας με 11-10.

Μετά την πρωτιά στον πρώτο γύρο και το εντυπωσιακό 11-10 επί της Κροατίας, η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Τουρκία, σε μια αναμέτρηση όπου θέλει τη νίκη για να συνεχίσει το αήττητο, πριν τις μάχες με Ρουμανία και Ιταλία.

Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 19:00 και θα μεταδοθεί απευθείας από το ΕΡΤ 2 Σπορ, ενώ θυμίζουμε πως οι βαθμοί που πήραν οι ομάδες στην πρώτη φάση, μεταφέρθηκαν στην δεύτερη.

Η βαθμολογία του ομίλου (ΣΤ') της Ελλάδας