Ελλάδα - Τουρκία: Πού θα δείτε τη μάχη της Εθνικής ανδρών στο πόλο
Η δεύτερη φάση του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στο πόλο Ανδρών ξεκινάει σήμερα (17/1) για την Εθνική μας ομάδα, μετά τη δραματική νίκη που πέτυχε επί της Κροατίας με 11-10.
Μετά την πρωτιά στον πρώτο γύρο και το εντυπωσιακό 11-10 επί της Κροατίας, η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Τουρκία, σε μια αναμέτρηση όπου θέλει τη νίκη για να συνεχίσει το αήττητο, πριν τις μάχες με Ρουμανία και Ιταλία.
Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 19:00 και θα μεταδοθεί απευθείας από το ΕΡΤ 2 Σπορ, ενώ θυμίζουμε πως οι βαθμοί που πήραν οι ομάδες στην πρώτη φάση, μεταφέρθηκαν στην δεύτερη.
Η βαθμολογία του ομίλου (ΣΤ') της Ελλάδας
- Ιταλία 6 (+25)
- Ελλάδα 6 (+15)
- Κροατία 3 (+10)
- Ρουμανία 3 (-13)
- Τουρκία 0 (-12)
- Γεωργία 0 (-25)
