H Εθνική ομάδα πόλο ανδρών πήρε μία πολύ μεγάλη νίκη κόντρα στην Κροατία με 11-10 και άνοιξε τον δρόμο για τα ημιτελικά στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα!

Η Εθνική ομάδα πόλο ανδρών πήρε τεράστια νίκη με 11-10 κόντρα στην Κροατία και με το απόλυτο 3x3 πάει στη δεύτερη φάση των ομίλων του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, έχοντας ανοίξει το δρόμο για τα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Σωστές άμυνες και μπλοκ έδωσαν το προβάδισμα στο ημίχρονο

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τους Κροάτες να βρίσκουν το προβάδισμα με τον Χάρκοφ, ωστόσο η συνέχεια ήταν αμιγώς ελληνική. Με πολύ σωστή άμυνα στα 2μ. και ζώνη που ανάγκαζε σε λάθη το σύνολο του Ίβιτσα Τούτσακ.

Με δύο γκολ του Κωνσταντίνου Γκιουβέτση, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα βρήκε το προβάδισμα, και στη συνέχεια με ένα γκολ του Σκουμπάκη πήρε δύο γκολ απόσταση στο σκορ (3-1). Βέβαια, η Κροατία βρήκε τον τρόπο να μειώσει στο ελάχιστο πριν το τέλος του πρώτου οκτάλεπτου.

Στη συνέχεια, η Ελλάδα διατήρησε το προβάδισμά της έχοντας ευκαιρίες να κάνει το +3 στο σκορ. Όμως, κάποιες κακές αποφάσεις στο παραπάνω δεν τις έδωσαν τη δυνατότητα να ξεφύγει. Παρόλα αυτά, η «γαλανόλευκη» κατάφερε να προσθέσει ακόμη ένα γκολ και να πάει στο +2 στο ημίχρονο (5-3).

Ο Αργυρόπουλος έδωσε την... σπίθα και η αποβολή χωρίς αντικατάσταση δεν πτόησε τους Έλληνες

Η Εθνική ομάδα πόλο ανδρών μπήκε καλά στο δεύτερο ημίχρονο, φτάνοντας στο +3 τη διαφορά (6-3). Ωστόσο, οι Κροάτες με επιθετικό ντεμαράζ τριών τερμάτων έφερε το ματς στα ίσα.

Εκεί, όμως, ήταν η στιγμή για να μιλήσει ο Στέλιος Αργυρόπουλος! Ο Έλληνας πολίστας και υποψήφιος για το βραβείο του καλύτερους πολίστα της χρονιάς που πέρασε έβαλε ξανά μπροστά την Ελλάδα στο σκορ (7-6). Αυτό ήταν αρχή, ωστόσο, καθώς ακολούθησαν ακόμη δύο γκολ τα οποία έφεραν την Εθνική στο +2 (9-7).

Οι Κροάτες μείωσαν στο γκολ, στο τέλος της περιόδου (9-8), με την τελευταία περιοδο να είναι για γερά... νεύρα. Οι Έλληνες προηγήθηκαν ξανά με δύο γκολ με τον Ντίνο Γενηδουνιά, αλλά η αποβολή του χωρίς αντικατάσταση για χτύπημα στον Ζούβελα, έφερε αριθμητικές ανισορροπίες.

Η Κροατία προσπάθησε να το εκμεταλλευτεί αυτό, αλλά η Εθνική ομάδα πόλο ανδρών με ένα γκολ αριστούργημα από τον Αργυρόπουλο βρήκε ξανά το +2 (11-9). Από εκεί και πέρα, η «γαλανόλευκη» άμυνα ήταν εκπληκτική με τους Κροάτες απλά να μειώνουν στο ελάχιστο και το 11-10 να είναι το τελικό σκορ της αναμέτρησης.

Τα οκτάλεπτα: 3-2, 2-1, 3-4, 3-3

Ελλάδα (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Γενηδιουνιάς 1, Σκουμπάκης 1, Γκιουβέτσης 3, Αργυρόπουλος 4, Παπαναστασίου 1, Γκίλλας, Καλογερόπουλος, Χαλυβόπουλος, Κάκαρης, Νικολαΐδης, Παπανικολάου, Τζωρτζάτος, Πούρος 1.

Κροατία (Ίβιτσα Τούτσακ): Μπίγιατς, Μπούριτς 1, Φάτοβιτς 3, Λόντσαρ, Λάζιτς, Μπούκιτς, Βουκίτσεβιτς, Ζούβελα 1, Βρίλιτς 1, Μπούτιτς 2, Χάρκοφ 2, Μάρτσελιτς, Κρίζιτς, Μπάσιτς.