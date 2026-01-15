Η Ελλάδα μπήκε με το μάξιμουμ των βαθμών στη 2η φάση του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στο Βελιγράδι, το πρόγραμμά της στον δρόμο για τα ημιτελικά.

Η εθνική ομάδα νικώντας την Κροατία με 11-10 στο ντέρμπι του Β΄ ομίλου, έκανε το πρώτο αποφασιστικό βήμα πρόκρισης στα ημιτελικά του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στο Βελιγράδι.

Η Ελλάδα μπαίνει στη 2η φάση των ομίλων με το μέγιστο των έξι βαθμών κι εκεί θα δώσει τρία παιχνίδια. Η αρχή θα γίνει με την Τουρκία, που προπονεί ο Κώστας Λούδης, το Σάββατο (17/1, 19:30), όμως το σημαντικό παιχνίδι θα ακολουθήσει το βράδυ της Δευτέρας (19/1, 21:30) απέναντι στην Ιταλία.

Με νίκη ή ακόμα και ήττα στα πέναλτι από την Ιταλία, δηλαδή ο ένας βαθμός θα είναι υπεραρκετός για την Ελλάδα προκειμένου να είναι στα ημιτελικά, ανεξάρτητα τι θα γίνει στην 3η αγωνιστική στον αγώνα της Ιταλίας με την Κροατία την Τετάρτη (21/1).

Υπάρχει και το σενάριο της τριπλής ισοβαθμίας ανάμεσα σε Ελλάδα, Ιταλία και Κροατία: Θα υπάρξει με ήττα της Ελλάδας από την Ιταλία και νίκη των Κροατών από τους Ιταλούς.

Σε αυτή την περίπτωση τα κριτήρια κατά σειρά για τα δύο εισιτήρια των ημιτελικών είναι κατά σειρά: 1. Τα αποτελέσματα στα μεταξύ τους παιχνίδια, 2. Η διαφορά γκολ στα μεταξύ τους παιχνίδια, 3.Καλύτερη επίθεση στα μεταξύ τους παιχνίδια.

Οι τρεις ομάδες που προκρίθηκαν από τον Β' και τον Δ' Όμιλο συνθέτουν πλέον τον Στ' Όμιλο της β' φάσης του πρωταθλήματος, με τις ομάδες να μεταφέρουν τα αποτελέσματα (βαθμούς και γκολ) απέναντι στις άλλες δύο ομάδες που προκρίθηκαν από τον όμιλό τους.

Οι δύο πρώτες θα προκριθούν στο ημιτελικά, οι άλλες τέσσερις ομάδες ανάλογα με την κατάταξή τους θα παίξουν με τις ομάδες του Ε' Ομίλου, που θα έχουν την ίδια κατάταξη, για τις θέσεις 5-12.

Oι τελικές βαθμολογίες Β' - Δ' Όμιλος

Β' Όμιλος

1.Ελλάδα 9 (54-24)

2.Κροατία 6 (48-22)

3.Γεωργία 3 (35-49)

4.Σλοβενία 0 (23-65)

Δ' Όμιλος

1.Ιταλία 9 (56-26)

2.Ρουμανία 6 (42-47)

3.Τουρκία 3 (44-55)

4.Σλοβακία 0 (36-50)

Το πρόγραμμα του Στ' Ομίλου - Βαθμολογία

Η βαθμολογία στον Στ' Όμιλο

1.Ιταλία 6 (39-14)

2.Ελλάδα 6 (31-16)

3.Κροατία 3 (28-18)

4.Ρουμανία 3 (26-39)

5.Τουρκία 0 (27-39)

6.Γεωργία 0 (13-38)

Το πρόγραμμα στον Στ' Όμιλο



Σάββατο 17 Ιανουαρίου

16:30 Γεωργία - Ιταλία

19:00 Ελλάδα - Τουρκία

21:30 Κροατία - Ρουμανία

Δευτέρα 19 Ιανουαρίου

16:30 Γεωργία - Ρουμανία

19:00 Κροατία - Τουρκία

21:30 Ελλάδα - Ιταλία

Τετάρτη 21 Ιανουαρίου

16:30 Τουρκία - Γεωργία

19:00 Ρουμανία - Ελλάδα

21:30 Ιταλία - Κροατία



Αγώνες για θέσεις 5-12



Πέμπτη 22 Ιανουαρίου

13:45 6ος Ε' - 6ος Στ' για 11η θέση

16:15 5ος Ε' - 5ος Στ' για 9η θέση

19:00 4ος Ε' - 4ος Στ' για 7η θέση

21:30 3ος Ε' - 3ος Στ' για 5η θέση

Ημιτελικοί

Παρασκευή 23 Ιανουαρίου

18:00 1ος Ε' - 2ος Στ'

21:30 1ος Στ'- 2ος Ε'

Αγώνες μεταλλίων

Κυριακή 25 Ιανουαρίου