Η Ιταλία δεν είχε προβλήματα απέναντι στη Ρουμανία (20-6) και η Τουρκία με τον Κώστα Λούδη στον πάγκο της, νικώντας τη Σλοβακία με 17-16, πήρε επίσης την πρόκριση στην επόμενη φάση του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.

Η Ιταλία ολοκλήρωσε τη δουλειά στον Δ' όμιλο της α' φάσης του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος του Βελιγραδίου, καθώς νικώντας τη Ρουμανία με 20-6 πέτυχε το τρία στα τρία και θα μπει με έξι βαθμούς στη β' φάση των ομίλων της διοργάνωσης.

Μεγάλη κερδισμένη της ημέρας η Τουρκία, το εθνικό συγκρότημα που προπονεί ο Κώστας Λούδης, -στο τεχνικό επιτελείο βρίσκεται και ο Βαγγέλης Πάτρας- νικώντας τη Σλοβακία με 17-16, πήρε την 3η θέση στον όμιλο και μαζί την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Σε αυτή ο Δ' Όμιλος θα διασταυρωθεί με τον όμιλο της εθνικής ομάδας (Α'), για να δημιουργηθεί ο Στ' Όμιλος, με τις ομάδες που προκρίνονται να μεταφέρουν τα αποτελέσματα στα μεταξύ τους παιχνίδια και όχι με την 4η ομάδα του ομίλου τους.

Έτσι η Ιταλία θα αρχίσει στη 2η φάση με έξι βαθμούς, η Ρουμανία με τρεις και η Τουρκία χωρίς βαθμό.

Τα στοιχεία των αγώνων - Βαθμολογία Δ' Όμιλος

Τουρκία - Σλοβακία 17-16

Τα οκτάλεπτα: 4-2, 1-4, 7-3, 5-7.

Τουρκία (Κώστας Λούδης): Κιλ, Ογκουζάν 3, Ακάρ 1, Εργκίν, Αλκάν, Γκεμαλμαζόγλου 1, Αλπμάν, Ναΐπογλου 4, Γιουτμάζ 3, Κάχραμαν 1, Ντουζενλί 2, Μεράλ, Κούλογλου, Κανέρ 2.

Σλοβακία (Ρόμαν Πόλατσικ): Κόζμερ, Μίχαλ 1, Τισάι 1, Μόλναρ, Ντούρικ 6, Μάρος Τκατς, Σέμαν 1, Μάρεκ Τκατς, Φούρμαν, Μπιέλικ, Κάραϊ 1, Μπάλαζ 6, Μπάλογκ, Γιούχαζ.

Ρουμανία - Ιταλία 6-20

Τα οκτάλεπτα: 1-5, 3-4, 0-4, 2-7

Ρουμανία (Μπόγκνταν Ρατ): Τικ, Ιουντεάν 1, Λουτέσκου, Φουλέα, Νεάμτου, Πριοτεάσα, Τέπελους 1, Γκεόργκε 0, Γκεοργκέσκου 2, Μπελενιέσι, Βάνσικ 2, Ντράγκουσιν, Λουντσάν.

Ιταλία (Σάντρο Καμπάνια): Ντελ Λούνγκο, Κάσια 3, Αλεζιάνι 3, Ντελ Μπάσο 4, Φερέρο 1, Ντι Σόμα 1, Ντόλτσε 1, Τζανάτσα, Ιόκι-Γκράτα 1, Μπρούνι 2, Κοντέμι 3, Ντε Μικέλις, Μπαλτσαρίνι 1, Αντονούτσι 2.

Η τελική βαθμολογία