Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο: Με το απόλυτο η Ιταλία, πρόκριση η Τουρκία με Λούδη
Η Ιταλία ολοκλήρωσε τη δουλειά στον Δ' όμιλο της α' φάσης του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος του Βελιγραδίου, καθώς νικώντας τη Ρουμανία με 20-6 πέτυχε το τρία στα τρία και θα μπει με έξι βαθμούς στη β' φάση των ομίλων της διοργάνωσης.
Μεγάλη κερδισμένη της ημέρας η Τουρκία, το εθνικό συγκρότημα που προπονεί ο Κώστας Λούδης, -στο τεχνικό επιτελείο βρίσκεται και ο Βαγγέλης Πάτρας- νικώντας τη Σλοβακία με 17-16, πήρε την 3η θέση στον όμιλο και μαζί την πρόκριση στην επόμενη φάση.
Σε αυτή ο Δ' Όμιλος θα διασταυρωθεί με τον όμιλο της εθνικής ομάδας (Α'), για να δημιουργηθεί ο Στ' Όμιλος, με τις ομάδες που προκρίνονται να μεταφέρουν τα αποτελέσματα στα μεταξύ τους παιχνίδια και όχι με την 4η ομάδα του ομίλου τους.
Έτσι η Ιταλία θα αρχίσει στη 2η φάση με έξι βαθμούς, η Ρουμανία με τρεις και η Τουρκία χωρίς βαθμό.
Τα στοιχεία των αγώνων - Βαθμολογία Δ' Όμιλος
- Τουρκία - Σλοβακία 17-16
Τα οκτάλεπτα: 4-2, 1-4, 7-3, 5-7.
Τουρκία (Κώστας Λούδης): Κιλ, Ογκουζάν 3, Ακάρ 1, Εργκίν, Αλκάν, Γκεμαλμαζόγλου 1, Αλπμάν, Ναΐπογλου 4, Γιουτμάζ 3, Κάχραμαν 1, Ντουζενλί 2, Μεράλ, Κούλογλου, Κανέρ 2.
Σλοβακία (Ρόμαν Πόλατσικ): Κόζμερ, Μίχαλ 1, Τισάι 1, Μόλναρ, Ντούρικ 6, Μάρος Τκατς, Σέμαν 1, Μάρεκ Τκατς, Φούρμαν, Μπιέλικ, Κάραϊ 1, Μπάλαζ 6, Μπάλογκ, Γιούχαζ.
- Ρουμανία - Ιταλία 6-20
Τα οκτάλεπτα: 1-5, 3-4, 0-4, 2-7
Ρουμανία (Μπόγκνταν Ρατ): Τικ, Ιουντεάν 1, Λουτέσκου, Φουλέα, Νεάμτου, Πριοτεάσα, Τέπελους 1, Γκεόργκε 0, Γκεοργκέσκου 2, Μπελενιέσι, Βάνσικ 2, Ντράγκουσιν, Λουντσάν.
Ιταλία (Σάντρο Καμπάνια): Ντελ Λούνγκο, Κάσια 3, Αλεζιάνι 3, Ντελ Μπάσο 4, Φερέρο 1, Ντι Σόμα 1, Ντόλτσε 1, Τζανάτσα, Ιόκι-Γκράτα 1, Μπρούνι 2, Κοντέμι 3, Ντε Μικέλις, Μπαλτσαρίνι 1, Αντονούτσι 2.
Η τελική βαθμολογία
- 1.Ιταλία 9 (56-26)
- 2.Ρουμανία 6 (42-47)
- 3.Τουρκία 3 (44-55)
- 4.Σλοβακία 0 (36-50)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.