Ο Αργυρόπουλος «on fire» και το αδιανόητο γκολ κόντρα στην Κροατία (vid)
Ο Στέλιος Αργυρόπουλος ήταν αυτός που πήρε στις πλάτες του την εθνική ομάδα, ο διεθνής περιφερειακός μετά το ισόπαλο 6-6 στα μέσα της 3ης περιόδου, ανέλαβε δράση και «εκτέλεσε» τους Κροάτες.
Πέτυχε τα τέσσερα από τα πέντε τελευταία γκολ της εθνικής ομάδας, χωρίς να χάσει σουτ με την εθνική ομάδα να φθάνει στον θρίαμβο με 11-10.
Το ένα από αυτά ήταν διαστημικό, με την Ελλάδα να παίζει με αριθμητικό μειονέκτημα μετά την αποβολή χωρίς αντικατάσταση στον Γενηδουνιά στα 3:13 πριν από το τέλος και με τους Κροάτες σε απόσταση ενός γκολ (10-9), ο Αργυρόπουλος με γυριστό διαγώνιο κεραυνό από τα έξι μέτρα, πέτυχε το γκολ του πρωταθλήματος για το 11-9 (2:53).
Απλά απολαύστε το ξανά και ξανά
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.