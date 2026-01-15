Ο Αργυρόπουλος «on fire» και το αδιανόητο γκολ κόντρα στην Κροατία

O Στέλιος Αργυρόπουλος με τέσσερα στα τέσσερα εύστοχα σουτ στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα με την Κροατία, οδήγησε την εθνική ομάδα στη νίκη με 11-10, κι ένα από αυτά θα μας μείνει αξέχαστο.

Ο Στέλιος Αργυρόπουλος ήταν αυτός που πήρε στις πλάτες του την εθνική ομάδα, ο διεθνής περιφερειακός μετά το ισόπαλο 6-6 στα μέσα της 3ης περιόδου, ανέλαβε δράση και «εκτέλεσε» τους Κροάτες.

Πέτυχε τα τέσσερα από τα πέντε τελευταία γκολ της εθνικής ομάδας, χωρίς να χάσει σουτ με την εθνική ομάδα να φθάνει στον θρίαμβο με 11-10.

Το ένα από αυτά ήταν διαστημικό, με την Ελλάδα να παίζει με αριθμητικό μειονέκτημα μετά την αποβολή χωρίς αντικατάσταση στον Γενηδουνιά στα 3:13 πριν από το τέλος και με τους Κροάτες σε απόσταση ενός γκολ (10-9), ο Αργυρόπουλος με γυριστό διαγώνιο κεραυνό από τα έξι μέτρα, πέτυχε το γκολ του πρωταθλήματος για το 11-9 (2:53).

Απλά απολαύστε το ξανά και ξανά