Βουλιαγμένη - Απόλλων Σμύρνης 16-16: Οι «μπέμπηδες» είχαν τον τελευταίο λόγο στον Λαιμό
Η Βουλιαγμένη είχε τον τελευταίο λόγο στο ντέρμπι με τον Απόλλωνα Σμύρνης στον Λαιμό, σώζοντας τον βαθμό της ισοπαλίας 16-16, στον αγώνα που έριξε την αυλαία στην 8η αγωνιστική της Waterpolo League ανδρών.
Η μπίλια έκατσε στο «Χ» σε ένα αμφίρροπο παιχνίδι, οι παίκτες του Απόλλωνα Σμύρνης πίστεψαν πως θα έφευγαν με το πολύτιμο τρίποντο από τη Βουλιαγμένη, καθώς προηγήθηκαν 16-14, 125 δευτερόλεπτα πριν από τέλος, όμως οι γηπεδούχοι είχαν τη δική τους απάντηση.
Ο Τε Ριέλε μείωσε στον παίκτη παραπάνω σε 16-15 (1:07), με τη Βουλιαγμένη να παίζει την τελευταία της επίθεση με επτά παίκτες και χωρίς τερματοφύλακα, με τον Σπάιτς να ισοφαρίζει από τα 2μ. σε 16-16, δέκα δευτερόλεπτα πριν από το τέλος.
Με επτά παίκτες εκδήλωσε την τελευταία του επίθεση και ο Απόλλων, ο Μπογκντάνοβιτς πήρε το σουτ νίκης στην εκπνοή, όμως ο Μάνος Ανδρεάδης απέκρουσε.
Η Βουλιαγμένη με τον βαθμό της ισοπαλίας έμεινε μόνη στην 3η θέση, ενώ ο Απόλλων έχασε την ευκαιρία να φέρει τριπλή ισοβαθμία στην 3η θέση.
Ο Απόλλων Σμύρνης είχε το προβάδισμα, παίρνοντας διαφορά δύο γκολ με τον Ρομπόπουλο (5-3) στις αρχές της β' περιόδου. Η Βουλιαγμένη προσπέρασε με 6-5, με τους φιλοξενούμενους να απαντούν με το δικό τους 3-0, για το 8-6.
Με τρία γκολ από τον Νίκο Καστρινάκη η Βουλιαγμένη προηγήθηκε με 10-9, ο ίδιος ισοφάρισε σε 11-11, με τις ομάδες να μπαίνουν στο τελευταίο οκτάλεπτο από κοινό σημείο εκκίνησης (12-12).
Εκεί ο Βάβιτς έκανε το 13-12 και το 14-13 για τον Απόλλωνα (3:32), οι Κεχαλάρης και Λασκαρίδης έδωσαν αέρα νίκης στους φιλοξενούμενους, 16-14 (2:05), για να έρθει η απάντηση των «μπέμπηδων» και το τελικό 16-16.
Τα οκτάλεπτα: 3-4 , 4-4, 5-4, 4-4.
Βουλιαγμένη (Βλαντιμίρ Βουγιασίνοβιτς): Ανδρεάδης, Πατούνας, Τόττης 1, Αλμύρας, Τρούλος 3, Λεωνιδάκης, Σπάιτς 1 , Σγουρίδης 1, Καστρινάκης 6, Τε Ριέλε 3, Πατσιλινάκος , Παπανικολάου 1, Γιαννόπουλος, Μπέλεσης, Δεληγιάννης.
Απόλλων Σμύρνης ( Τεό Λοράντος): Μπερδές, Κεχαλάρης 4, Μπογκντάνοβιτς 2, Βάβιτς 4, Καπότσης 1, Λασκαρίδης 1, Κουρασάνης, Ρομπόπουλος 1, Μουρίκης 2, Γαρδίκας 1, Μυρίλος, Άλκης Λοράντος, Νίκος Μητράκης, Γιώργος Μητράκης , Ζουζούνης.
Πρόγραμμα-Αποτελέσματα-Βαθμολογία (8η αγωνιστική)
Σάββατο 14 Νοεμβρίου
- Yδραϊκός-Ολυμπιακός 8-15
- Εθνικός-ΓΣ Περιστερίου 8-11
- Χανιά-ΠΑΟΚ 13-20
- Ηλυσιακός-Γλυφάδα 11-11
- Χίος-Πανιώνιος 16-21
- Παναθηναϊκός-Π.Φάληρο 29-10
Κυριακή 15 Νοεμβρίου
- Βουλιαγμένη-Απόλλων Σμύρνης 16-16
Η βαθμολογία
- 1.Ολυμπιακός 24
- 2.Πανιώνιος 21
- 3.Βουλιαγμένη 19
- 4.Παναθηναϊκός 18
- 5.Απόλλων Σμύρνης 16
- 6.ΠΑΟΚ 13
- 7.Υδραϊκός 12
- 8.Εθνικός 9
- 9.Χίος 7
- 10.Π. Φάληρο 7
- 11.Χανιά 7
- 12.ΓΣ Περιστερίου 6
- 13.Γλυφάδα 3
- 14.Ηλυσιακός 1
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