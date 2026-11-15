Η Βουλιαγμένη με δύο γκολ στα τελευταία 67 δευτερόλεπτα, ισοφάρισε τον Απόλλωνα Σμύρνης σε 16-16, στο ντέρμπι κορυφής της 8ης αγωνιστικής της Waterpolo League ανδρών, που φιλοξενήθηκε στον Λαιμό.

Η Βουλιαγμένη είχε τον τελευταίο λόγο στο ντέρμπι με τον Απόλλωνα Σμύρνης στον Λαιμό, σώζοντας τον βαθμό της ισοπαλίας 16-16, στον αγώνα που έριξε την αυλαία στην 8η αγωνιστική της Waterpolo League ανδρών.

Η μπίλια έκατσε στο «Χ» σε ένα αμφίρροπο παιχνίδι, οι παίκτες του Απόλλωνα Σμύρνης πίστεψαν πως θα έφευγαν με το πολύτιμο τρίποντο από τη Βουλιαγμένη, καθώς προηγήθηκαν 16-14, 125 δευτερόλεπτα πριν από τέλος, όμως οι γηπεδούχοι είχαν τη δική τους απάντηση.

Ο Τε Ριέλε μείωσε στον παίκτη παραπάνω σε 16-15 (1:07), με τη Βουλιαγμένη να παίζει την τελευταία της επίθεση με επτά παίκτες και χωρίς τερματοφύλακα, με τον Σπάιτς να ισοφαρίζει από τα 2μ. σε 16-16, δέκα δευτερόλεπτα πριν από το τέλος.

Με επτά παίκτες εκδήλωσε την τελευταία του επίθεση και ο Απόλλων, ο Μπογκντάνοβιτς πήρε το σουτ νίκης στην εκπνοή, όμως ο Μάνος Ανδρεάδης απέκρουσε.

Η Βουλιαγμένη με τον βαθμό της ισοπαλίας έμεινε μόνη στην 3η θέση, ενώ ο Απόλλων έχασε την ευκαιρία να φέρει τριπλή ισοβαθμία στην 3η θέση.

Ο Απόλλων Σμύρνης είχε το προβάδισμα, παίρνοντας διαφορά δύο γκολ με τον Ρομπόπουλο (5-3) στις αρχές της β' περιόδου. Η Βουλιαγμένη προσπέρασε με 6-5, με τους φιλοξενούμενους να απαντούν με το δικό τους 3-0, για το 8-6.

Με τρία γκολ από τον Νίκο Καστρινάκη η Βουλιαγμένη προηγήθηκε με 10-9, ο ίδιος ισοφάρισε σε 11-11, με τις ομάδες να μπαίνουν στο τελευταίο οκτάλεπτο από κοινό σημείο εκκίνησης (12-12).

Εκεί ο Βάβιτς έκανε το 13-12 και το 14-13 για τον Απόλλωνα (3:32), οι Κεχαλάρης και Λασκαρίδης έδωσαν αέρα νίκης στους φιλοξενούμενους, 16-14 (2:05), για να έρθει η απάντηση των «μπέμπηδων» και το τελικό 16-16.

Τα οκτάλεπτα: 3-4 , 4-4, 5-4, 4-4.

Βουλιαγμένη (Βλαντιμίρ Βουγιασίνοβιτς): Ανδρεάδης, Πατούνας, Τόττης 1, Αλμύρας, Τρούλος 3, Λεωνιδάκης, Σπάιτς 1 , Σγουρίδης 1, Καστρινάκης 6, Τε Ριέλε 3, Πατσιλινάκος , Παπανικολάου 1, Γιαννόπουλος, Μπέλεσης, Δεληγιάννης.

Απόλλων Σμύρνης ( Τεό Λοράντος): Μπερδές, Κεχαλάρης 4, Μπογκντάνοβιτς 2, Βάβιτς 4, Καπότσης 1, Λασκαρίδης 1, Κουρασάνης, Ρομπόπουλος 1, Μουρίκης 2, Γαρδίκας 1, Μυρίλος, Άλκης Λοράντος, Νίκος Μητράκης, Γιώργος Μητράκης , Ζουζούνης.

Πρόγραμμα-Αποτελέσματα-Βαθμολογία (8η αγωνιστική)

Σάββατο 14 Νοεμβρίου

Κυριακή 15 Νοεμβρίου

Βουλιαγμένη-Απόλλων Σμύρνης 16-16

Η βαθμολογία

1.Ολυμπιακός 24

2.Πανιώνιος 21

3.Βουλιαγμένη 19

4.Παναθηναϊκός 18

5.Απόλλων Σμύρνης 16

6.ΠΑΟΚ 13

7.Υδραϊκός 12

8.Εθνικός 9

9.Χίος 7

10.Π. Φάληρο 7

11.Χανιά 7

12.ΓΣ Περιστερίου 6

13.Γλυφάδα 3

14.Ηλυσιακός 1



