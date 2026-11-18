Ο Ολυμπιακός καθάρισε την ΠΕΚΕΒ με 15-6 και συνεχίζει στη κορυφή της Water Polo League, ακολουθεί η Βουλιαγμένη που επικράτησε άνετα της Λάρισας με 21-5.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε έυκολα της ΠΕΚΕΒ με 15-6 και συνέχισε με εννέα νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις στις υποχρεώσεις του για την Water Polo League γυναικών. Η Βουλιαγμένη, αντίστοιχα, ακολουθεί πίσω από τις «ερυθρόλευκες» στη βαθμολογία, μετά το άνετο πέρασμα από τη Λάρισα καθαρίζοντας την τοπική ομάδα με 21-5.

Ολυμπιακός-ΠΕΚΕΒ 15-6

Το πρώτο οκτάλεπτο αποδείχθηκε καθοριστικό, καθώς η ομάδα του Πειραιά δημιούργησε απόσταση έξι τερμάτων, χωρίς να δεχθεί γκολ. Η επιθετική της λειτουργία παρέμεινε αποτελεσματική και στη δεύτερη περίοδο, με την ΠΕΚΕΒ να αδυνατεί να ακολουθήσει τον ρυθμό των γηπεδούχων. Έτσι, το 10-1 του ημιχρόνου έδωσε ουσιαστικά διαδικαστικό χαρακτήρα στο υπόλοιπο της αναμέτρησης.

Στην επανάληψη, ο Ολυμπιακός συνέχισε να έχει τον πρώτο λόγο, αξιοποιώντας τις επιθετικές του επιλογές και διατηρώντας τον έλεγχο. Η διαφορά έφτασε ακόμη και σε πολύ υψηλά επίπεδα, προτού η ΠΕΚΕΒ βρει περισσότερες λύσεις στο τελευταίο οκτάλεπτο. Το τελικό 15-6 σφράγισε μία ακόμη νίκη για τις Πειραιώτισσες, οι οποίες συνεχίζουν χωρίς βαθμολογικές απώλειες.

Τα οκτάλεπτα: 6-0, 4-1, 3-2, 2-3

Ολυμπιακός (Γιώργος Ντόσκας): Γιάγκα, Φούκου 3, Κουρέτα 2, Μπίκου 1, Κουρτίδου, Νίνου, Πλευρίτου 3, Τορνάρου 1, Τζωρακάκη, Νίγκρο, Χάιντου 1, Σαλταμανίκα 4

ΠΕΚΕΒ (Κώστας Κωνσταντίνος): Λέκκου, Γαυγιωτάκη, Κραβαρίτη, Κολοβού, Φελλά 1, Αδάμη 1, Μπενέκου, Ράντονιτς 2, Μπελέγρη 2, Μανιάτη, Πετεινάτου, Ντούλου, Κωτσάκη

Λάρισα-Βουλιαγμένη 5-21

Η Βουλιαγμένη έδειξε από τα πρώτα λεπτά ότι δεν είχε διάθεση να αφήσει το παιχνίδι να αποκτήσει αμφίρροπη εξέλιξη. Η αμυντική της συνέπεια περιόρισε σημαντικά τις επιθετικές δυνατότητες της Λάρισας, ενώ στην απέναντι πλευρά της πισίνας οι φιλοξενούμενες έβρισκαν με ευκολία τον δρόμο προς τα δίχτυα. Το 0-6 της πρώτης περιόδου αποτέλεσε την καλύτερη αποτύπωση της εικόνας του αγώνα.

Η γηπεδούχος ομάδα κατάφερε στη συνέχεια να γίνει πιο απειλητική και να βρει ορισμένες επιθετικές λύσεις, όμως η Βουλιαγμένη δεν έχασε σε κανένα σημείο τη συγκέντρωσή της.

Αντίθετα, συνέχισε να διευρύνει το προβάδισμά της, με την τρίτη περίοδο να αποδεικνύεται ιδιαίτερα παραγωγική και να ανεβάζει το σκορ στο 16-4.

Το τελευταίο οκτάλεπτο είχε περισσότερο διαδικαστικό χαρακτήρα, με τον ΝΟΒ να διατηρεί την επιθετική του διάθεση και να φτάνει τελικά στα 21 γκολ. Μία νίκη που επιβεβαιώνει τη δυναμική της Βουλιαγμένης και την κρατά σε τροχιά διεκδίκησης της κορυφής.

Πρόγραμμα-Αποτελέσματα-Βαθμολογία (9η αγωνιστική)

Σάββατο 14 Νοεμβρίου

Χανιά-Γλυφάδα 8-7

Άλιμος-ΠΑΟΚ 11-12

Πανιώνιος-ΝΕ Πατρών 11-9

Τετάρτη 18 Νοεμβρίου

Ολυμπιακός-ΠΕΚΕΒ 15-6

Λάρισα-Βουλιαγμένη 5-21

21:30 Ηλιούπολης, ΓΣ Ηλιούπολης-Εθνικός

Βαθμολογία

1.Ολυμπιακός 27

2.Βουλιαγμένη 24

3.Εθνικός 18

4.ΠΑΟΚ 18*

5.Πανιώνιος 16*

6.Αλιμος 15

7.Χανιά 13

8.ΝΕΠ 9

9.Γλυφάδα 6

10.Λάρισα 4

11.ΠΕΚΕΒ 4

12.ΓΣ Ηλιούπολης 0

*Με αγώνα λιγότερο