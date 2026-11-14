H Βουλιαγμένη ήταν καταιγιστική και επικράτησε άνετα της Τεργέστης με 16-5, για την 2η αγωνιστική του LEN Champions League Γυναικών και είναι μόνη στη κορυφή του 2ου ομίλου.

Η Βουλιαγμένη επέβαλε το ρυθμό της και ισοπέδωσε την Τεργέστη εντός έδρας με 16-5 για την δεύτερη διαδοχική νίκη της στο LEN Champions League Γυναικών. Με αυτούς τους τρεις βαθμούς, η Βουλιαγμένη βρίσκεται μόνη στη κορυφή του δεύτερου ομίλου της διοργάνωσης.

H Βουλιαγμένη ξεκίνησε μουδιασμένα την αναμέτρηση και έμεινε πίσω στο σκορ με 2-0 στα πρώτα τρία λεπτά του αγώνα. Γρήγορα όμως, η ομάδα του Κώστα Χατζηδάκη ανέκαμψε άμεσα στο πρώτο οκτάλεπτο και μπήκε μπροστά με 5-2.

Η Βουλιαγμένη, με την πολύ καλή της άμυνα, ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της και επέβαλε το ρυθμό της, παίρνοντας μεγάλο προβάδισμα στο τέλος του πρώτου μισού του αγώνα με 10-2.

Από το τρίτο κιόλας οκτάλεπτο, το παιχνίδι είχε πλέον διαδικαστικό χαρακτήρα, με την Βουλιαγμένη να είναι αγκαλιά με την δεύτερη διαδοχική της νίκη στους ομίλους και έκλεσε το οκτάλεπτο μπροστά στο σκορ με 12-3.

Στο τελευταίο οκτάλεπτο, η ομάδα του Χατζηδάκη καθάρισε οριστικά την αναμέτρηση με τελικό σκορ 16-5. Κορυφαία παίκτρια για την Βουλιαγμένη ήταν η Νεφέλη Κρασσά, που πέτυχε πέντε γκολ.

Τα οκτάλεπτα: 5-2, 5-0, 2-1, 4-2

Βουλιαγμένη (Κώστας Χατζηδάκης): Κοτσιώνη, Κοβάτσεβιτς 1, Καλογεροπούλου, Ελευθεριάδου, Γιαννοπούλου 1, Ξενάκη 1, Φουντωτού 1, Κρασσά 5, Γιούστρα 3, Ρόγκε, Μουλχάουζεν 3, Ανγκελίντι 1, Καρύτσα, Καπετοπούλου.

Τεργέστη (Πάολο Ζίτσα): Σπαράνο, Γκούγια Ζίτσα, Ντε Μαρτς, Γκιουστίνι 1, Γκαντ 1, Μποβό 1, Κλατόφσκι, Κολέττα, Ντε Φράις, Μακντόουαλ, Αζνάρ 1, Άλλεν, Μαντσιλένι, Ντι Μαρία 1.

Πρόγραμμα-Αποτελέσματα-Βαθμολογία Β' Όμιλος

Σάββατο 14 Νοεμβρίου

Βουλιαγμένη-Τεργέστη 16-5

17:00 Καταλούνια-Σαντ Αντρέου

3η αγωνιστική (28/11/2026)

Καταλούνια-Βουλιαγμένη

Τεργέστη-Σαντ Αντρέου

Η βαθμολογία