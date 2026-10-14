Άνετη νίκη για τον Εθνικό που επικράτησε της Γλυφάδας με 15-3 για την 3η αγωνιστική της Water Polo League Γυναικών.

Εύκολα ο Εθνικός και χωρίς να δεχθεί γκολ στα πρώτα 20 λεπτά του αγώνα επικράτησε της Γλυφάδας με 15-3 και πήρε το «τρίποντο» για να ανέβει στη βαθμολογία της Water Polo League Γυναικών και έκλεισε το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

Ο Εθνικός, κυρίαρχος από την άρχη ως το τέλος, μπήκε με «σπασμένα φρένα» και προηγήθηκε στο πρώτο μισό με 5-0, που χάρη στη πολύ καλή της άμυνα δεν δέχθηκε γκολ μέχρι τα μισά του τρίτου οκταλέπτου. Με το επι μέρους 6-2 στο δεύτερο μισό και συνολικά με 11-2 μπήκε και στο τελευταίο οκτάλεπτο που ο αγώνας είχε πλέον διαδικαστικό χαρακτήρα και επικράτησε ευκολα με το επιβλητικό 15-3.

Τα στατιστικά της αναμέτρησης εδω.

Αποτελέσματα - Βαθμολογία (3η αγωνιστική)

Σάββατο 10/10

ΝΕ Πατρών - ΠΑΟΚ 12-15

Χανιά - Άλιμος 10-15

Βουλιαγμένη - ΠΕΚΕΒ 19-6

Πανιώνιος - Λάρισα 15-4

Ολυμπιακός - ΓΣ Ηλιούπολης 23-6

Τετάρτη 14/10

Γλυφάδα - Εθνικός 3-15

Βαθμολογία