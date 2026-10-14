Water Polo League Γυναικών: Άνετη νίκη για τον Εθνικό επί της Γλυφάδας
Εύκολα ο Εθνικός και χωρίς να δεχθεί γκολ στα πρώτα 20 λεπτά του αγώνα επικράτησε της Γλυφάδας με 15-3 και πήρε το «τρίποντο» για να ανέβει στη βαθμολογία της Water Polo League Γυναικών και έκλεισε το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.
Ο Εθνικός, κυρίαρχος από την άρχη ως το τέλος, μπήκε με «σπασμένα φρένα» και προηγήθηκε στο πρώτο μισό με 5-0, που χάρη στη πολύ καλή της άμυνα δεν δέχθηκε γκολ μέχρι τα μισά του τρίτου οκταλέπτου. Με το επι μέρους 6-2 στο δεύτερο μισό και συνολικά με 11-2 μπήκε και στο τελευταίο οκτάλεπτο που ο αγώνας είχε πλέον διαδικαστικό χαρακτήρα και επικράτησε ευκολα με το επιβλητικό 15-3.
Τα στατιστικά της αναμέτρησης εδω.
Αποτελέσματα - Βαθμολογία (3η αγωνιστική)
Σάββατο 10/10
- ΝΕ Πατρών - ΠΑΟΚ 12-15
- Χανιά - Άλιμος 10-15
- Βουλιαγμένη - ΠΕΚΕΒ 19-6
- Πανιώνιος - Λάρισα 15-4
- Ολυμπιακός - ΓΣ Ηλιούπολης 23-6
Τετάρτη 14/10
- Γλυφάδα - Εθνικός 3-15
Βαθμολογία
- 1.Ολυμπιακός 9
- 2.Βουλιαγμένη 9
- 3.Πανιώνιος 7
- 4.Εθνικός 6
- 5.Άλιμος 6
- 6.ΠΑΟΚ 6
- 7.Χανιά 4
- 8.ΝΕ Πατρών 3
- 9.Γλυφάδα 3
- 10.ΓΣ Ηλιούπολης 0
- 11.ΠΕΚΕΒ 0
- 12.Λάρισα 0
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