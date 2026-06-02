Ο Ολυμπιακός επικράτησε επί της Βουλιαγμένης με 9-7 στον Λαιμό, με 3-1 νίκες επέστρεψε στην κορυφή της Water Polo League γυναικών και σε μια βδομάδα έχει μπροστά του το Final 4 του Champions League στη Μάλτα.

Ο Ολυμπιακός την ερχόμενη Τρίτη θα ταξιδέψει στη Μάλτα για το Final 4 του Champions League, έχοντας ανακτήσει τα πρωτεία εντός Ελλάδας. Οι «ερυθρόλευκες» επικράτησαν επί της Βουλιαγμένης με 9-7 στον Λαιμό, έφθασαν στο 3-1 στις νίκες, κατακτώντας τον τίτλο στη Water Polo League γυναικών.

Η πειραϊκή ομάδα μετά την περσινή απώλεια του τίτλου από τη Βουλιαγμένη στον Λαιμό, επέστρεψαν στην κορυφή, πανηγυρίζοντας το 16ο τίτλο πρωταθλήματος της ιστορίας της.

Μια κατάκτηση που ήρθε με τρόπο πανάξιο υπέρ του Ολυμπιακού, οι παίκτριες του Γιώργου Ντόσκα με την αμυντική τους λειτουργία κράτησαν τις παίκτριες της Βουλιαγμένης πολύ χαμηλά στο σκορ κι αυτό αποτέλεσε τη βάση της επικράτησης και της κατάκτησης του τίτλου.

Σε ένα παιχνίδι όπου τα γκολ έμπαιναν με το σταγονόμετρο, από ένα πέναλτι έφερε το 1-1 στο 1ο οκτάλεπτο, ο Ολυμπιακός κράτησε τη Βουλιαγμένη χωρίς γκολ για οκτώ και πλέον αγωνιστικά λεπτά κι έτσι βρήκε την ευκαιρία να ξεφύγει με 6-4 στο 3ο οκτάλεπτο.

Η Άντριους έκανε το 7-5 για τον Ολυμπιακό στις αρχές της 4ης περιόδου και τα δύο γκολ από την Ειρήνη Νίνου, αρχικά για το 8-5 (4:58) και το 9-6 (3:39), ουσιαστικά «κλείδωσαν» τον τίτλο.



Τα οκτάλεπτα: 1-1, 3-3, 1-2, 2-3.

Βουλιαγμένη (Κική Λιόση): Κοτσιώνη, Καϊάφα, Καλογεροπούλου, Φουράκη, Καπετοπούλου, Ξενάκη 2, Φουντωτού 1, Κρασσά, Γιάουστρα 2, Ανδρεάδη, Μουλχάουζεν 2, Αγγελίδη, Καρύτσα, Ελμισιάν, Κοβάτσεβιτς.

Ολυμπιακός (Γιώργος Ντόσκας): Σταματοπούλου, Κλεισούρα, Κουρέτα, Σάντα, Τριχά 1, Άντριους 1, Σιούτη, Δρακωτού, Ειρ. Νίνου 2, Β. Πλευρίτου 2, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη 3, Κωνσταντοπούλου, Σέκουλιτς, Διρχαλίδου.



