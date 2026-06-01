Ο Εθνικός με δύο γκολ στα τελευταία 90 δευτερόλεπτα νίκησε εκτός έδρας τη Γλυφάδα με 9-7 και κατέκτησε την 3η θέση στη Water Polo League γυναικών.

Με τη σειρά στο 1-1 η πειραϊκή ομάδα στο τέλος είχε τις λύσεις απέναντι στη Γλυφάδα, με τις δυο ομάδες να έχουν εξασφαλίσει την παρουσία τους στα προκριματικά του Champions League της επόμενης σεζόν

Οι ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ μέχρι τα μέσα της 3ης περιόδου (4-4), όμως ο Εθνικός με τα γκολ των Καραγιάννη και Τσιμάρα πήρε πλεονέκτημα δύο γκολ (6-4) στο τέλος της αυτής.

Οι Σαλταμανίκα και Γρηγοροπούλου έφεραν νέα ισοπαλία στο 6-6 στα μέσα του 4ου οκταλέπτου, η Οτσόα ισοφάρισε εκ νέου για τις γηπεδούχες σε 7-7 (2:49), όμως ο Εθνικός με τα γκολ των Μάμογλου (1:31) και Τσιμάρα (00:06) έφθασε στη νίκη με 9-7.

Τα οκτάλεπτα: 1-1, 2-2, 1-3, 3-3.

Γλυφάδα (Αργύρης Θεοδωρόπουλος): Κυριακοπούλου, Π. Νίνου, Μουστακαρία, Λούδη, Γρηγοροπούλου 1, Καλαϊτζή, Χέλμη, Τέρνερ, Οτσόα 2, Τζωρτζακάκη, Λασκαρίδου, Σαλταμανίκα 4, Τσιάρα, Μουστάκα, Δασκαλάκη.

Εθνικός (Ορέστης Σαλάχας): Τζούρκα, Καραμπέτσου 1, Γαλανοπούλου, Οικονόμου, Μάμογλου 1, Τσιμάρα 2, Χατζηκυριακάκη, Μπέτα 1, Σταυρίδου, Κανετίδου, Τσιούγκρη, Κοντογιάννη 2, Μπεκρή, Καραγιάννη 2, Κλαψιανού.