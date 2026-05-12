Ο ΠΑΟΚ πήρε τη νίκη με 13-11 επί της Γλυφάδας στο πλαίσιο της προημιτελικής φάσης των Play-Offs της Waterpolo League γυναικών και ισοφάρισε σε 1-1 τη σειρά.

Σε τρίτο ματς θα κριθεί το εισιτήριο για την ημιτελική φάση των Play-Offs της Waterpolo League γυναικών στο ζευγάρι ΠΑΟΚ - Γλυφάδα. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης πήρε τη νίκη με σκορ 13-11 στο δεύτερο ματς της σειράς και έφερε το σκορ στο 1-1. Την Παρασκευή (15/5, 14:00) η αναμέτρηση που θα κρίνει το ποια ομάδα θα προκριθεί στην τετράδα.

Η αναμέτρηση από τα πρώτα λεπτά είχε χαρακτήρα ντέρμπι. Αρχικά, η ομάδα της Θεσσαλονίκης πήρε το προβάδισμα, όμως στη συνέχεια η Γλυφάδα κατάφερε ν' ανατρέψει την εις βάρος της διαφορά (3-4). Μάλιστα, οι φιλοξενούμενες πήραν διαφορά δύο τερμάτων (6-8) τρία λεπτά πριν το τέλος της τρίτης περιόδου.

Στα δύο τέρματα απόσταση, το σύνολο του Πάνου Βέργου βρήκε απάντηση. Αρχικά ισοφάρισε (10-10) και στα τελευταία 76 δευτερόλεπτα κατάφερε να πετύχει ακόμη τρία τέρματα για να βάλει τις βάσεις για τη νίκη. Στο επιθετικό ντεμαράζ, η Γλυφάδα δεν είχε απάντηση παρά μόνο ένα τέρμα για να διαμορφωθεί το τελικό 13-11.

Οκτάλεπτα: 3-4, 2-2, 2-2, 6-3

ΠΑΟΚ (Βέργος): Σάλεχ, Σκορδίλη, Χρονοπούλου, Τζελέπη, Σιμ. Καριπίδου 4, Μαρτζούκου, Γραικού 1, Φλώρου, Μπερίκου 3, Κολτσίδα, Ούρα 1, Σαουλίδη 1, Β. Καριπίδου 3, Χάνγκερφορντ.

Γλυφάδα (Θεοδωρόπουλος): Κυριακοπούλου, Νίνου, Μουστακαρία, Λούδη, Γρηγοροπούλου, Καλαϊτζή, Χέλμη, Τέρνερ 4, Οτσόα 4, Τζωρτζακάκη 1, Λασκαρίδου, Σαλταμανίκα 2, Τσιάρα, Δασκαλάκη.