Το αήττητο διατήρησε ο Ολυμπιακός στην κανονική περίοδο της Waterpolo League γυναικών. Οι «ερυθρόλευκες» επικράτησαν του Ρεθύμνου με 15-6 και πήραν μία άνετη επικράτηση πριν τη διακοπή για τις υποχρεώσεις των Εθνικών ομάδων στο World Cup.

Η τελευταία αναμέτρηση της κανονικής περιόδου για την 22η αγωνιστική του πρωταθλήματος έμοιαζε σαν... ξεμούδιασμα για τον Ολυμπιακό, ο οποίος ήταν το απόλυτο φαβορί απέναντι στο Ρέθυμνο. Ο προπονητής των «ερυθρόλευκων», Γιώργος Ντόσκας, έκανε αρκετό ροτέισον χρησιμοποιώντας αρκετές παίκτριες από τις ακαδημίες του συλλόγου.

Η διαφορά δυναμικής, όπως ήταν γνωστή στα χαρτιά, φάνηκε και στο τερέν. Οι παίκτριες του Ολυμπιακού πήραν από το πρώτο λεπτό τον έλεγχο και τελείωσαν με επτά τέρματα διαφορά το εναρκτήριο οκτάλεπτο (8-1). Στη συνέχεια, μάλιστα, βελτίωσαν κατακόρυφα την άμυνά τους και χωρίς να δεχθούν γκολ από την κρητική ομάδα έφτασαν τη διαφορά τους σε διψήφια επίπεδα (12-1).

Το δεύτερο ημίχρονο έμοιαζε διαδικαστικού χαρακτήρα! Οι «ερυθρόλευκες» είχαν το προβάδισμα, το οποίο και διατήρησαν σε υψηλά επίπεδα, με το Ρέθυμνο να βρίσκει την ευκαιρία να μειώσει σταδιακά την απόσταση. Το +11 του πρώτου μισού μειώθηκε κατά δύο γκολ, με τον Ολυμπιακό να πανηγυρίζει μία ευρεία νίκη με σκορ 15-6.

Τα οκτάλεπτα: 8-1, 4-0, 1-2, 2-3

