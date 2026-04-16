Βουλιαγμένη: Δύσκολο πέρασμα στο τέλος κόντρα στον Πανιώνιο
Η 22η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου στη Water Polo League γυναικών άνοιξε το βράδυ της Πέμπτης (16/4) από το κολυμβητήριο της Νέας Σμύρνης, με τη Βουλιαγμένη να επικρατεί στο τέλος του Πανιώνιου με 14-13.
Ο Πανιώνιος με γκολ από τις Παπαναστασίου και Μαργαρίτα Πλευρίτου, προηγήθηκε με 9-8 και 10-9 στο 3ο οκτάλεπτο.
Η Μ. Πλευρίτου έκανε το 11-10 στο ξεκίνημα της τελευταίας περιόδου, η Βουλιαγμένη προσπέρασε 12-11 με τις Μουλχάουζεν και Φουντωτού (3:53), η Μαργαρίτα Μπιτσάκου ισοφάρισε με εκτέλεση πέναλτι 13-13 (1:35), με τη Γιάουστρα να χαρίζει τη νίκη στη Βουλιαγμένη (14-13), με γκολ στον παραπάνω, 68 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος.
Το Σάββατο (18/4) θα γίνουν τα παιχνίδια της 21ης αγωνιστικής, ενώ τα άλλα παιχνίδια της 22ης αγωνιστικής έχουν προγραμματιστεί για την Τρίτη (21/4).
Τα οκτάλεπτα: 1-3, 4-4, 5-3, 3-4.
Πανιώνιος (Τ. Παπαναστασίου): Γκανγκλ, Καραγιάννη, Αποστολίδου, Ρακιντζή, Μ. Πλευρίτου, Ξανθοπούλου, Δ. Παπαναστασίου 4, Χαρικιοπούλου, Χριστοδούλου Άουτ 2, Μ. Μπιτσάκου 2, Λαμπροπούλου 1, Τουμασάτου, Κάτσιου, Μοροχλιάδου, Πλεμμένου.
Βουλιαγμένη (Κ. Λιόση): Κοτσιώνη, Καϊάφα 1, Καλογεροπούλου, Φουράκη 2, Καπετοπούλου, Κουτσαντά, Φουντωτού 3, Κρασσά 1, Γιάουστρα 3, Ανδρεάδη, Μουλχάουζεν 1, Αγγελίδη 2, Καρύτσα, Ελμισιάν, Κοβάτσεβιτς 1.
Η βαθμολογία
(20ή αγωνιστική)
- 1.Ολυμπιακός 60
- 2.Βουλιαγμένη 57 (21 αγ.)
- 3.Γλυφάδα 40
- 4.Άλιμος 40
- 5.Πανιώνιος 37 (21 αγ.)
- 6.Εθνικός 37
- 7.ΠΑΟΚ 36
- 8.Χανιά 21
- 9.ΝΕΠ 16
- 10.ΓΣ Ηλιούπολης 9
- 11.ΝΟΠ 6
- 12.Ρέθυμνο 3
