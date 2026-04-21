Δημήτρης Ντζάνης
Εθνικός: Έκλεισε θέση στα play offs της Waterpolo League γυναικών

Ο Εθνικός πέρασε με άνεση από το «Αντ. Πεπανός» απέναντι στη ΝΕΠ (23-11) κι έκλεισε ραντεβού με τον Άλιμο στην πρώτη θέση φάση των play offs στη Waterpolo League γυναικών.

Ο Εθνικός νίκησε εκτός έδρας τη Ναυταθλητική Ένωση Πατρών με 23-11 και με την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου, έκλεισε θέση στα play offs στη Waterpolo League γυναικών.

Η ομάδα του Πειραιά, υπερτερώντας στην ισοβαθμία του ΠΑΟΚ, κατέλαβε την 5η θέση και στον 1ο γύρο των play offs, θα αντιμετωπίσει με μειονέκτημα έδρας τον Άλιμο.

Με τη σειρά του ο ΠΑΟΚ από την 6η θέση θα αντιμετωπίσει τη Γλυφάδα, που θα έχει το πλεονέκτημα έδρας. Οι δυο ομάδες συναντήθηκαν στην 22η αγωνιστική στο «Αντ. Δημητρόπουλος», με τη Γλυφάδα να επικρατεί με 10-7 και να παραμένει στην 3η θέση, έναντι του Αλίμου.

Συνοπτικά τα αποτελέσματα της 22ης αγωνιστικής

 

Πέμπτη 16/4

  • Πανιώνιος-Βουλιαγμένη 13-14

Τρίτη 21/4

Η τελική βαθμολογία

(22η αγωνιστική)

  • 1.Ολυμπιακός 66
  • 2.Βουλιαγμένη 60
  • 3.Γλυφάδα 46
  • 4.Άλιμος 46
  • 5.Εθνικός 39
  • 6.ΠΑΟΚ 39
  • 7.Πανιώνιος 37
  • 8.Χανιά 24
  • 9.ΝΕΠ 16
  • 10.ΓΣ Ηλιούπολης 10
  • 11.ΝΟΠ 7
  • 12.Ρέθυμνο 3
@Photo credits: INTIME, Δημήτρης Μητσάκος
     

