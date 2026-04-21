Εθνικός: Έκλεισε θέση στα play offs της Waterpolo League γυναικών
Ο Εθνικός νίκησε εκτός έδρας τη Ναυταθλητική Ένωση Πατρών με 23-11 και με την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου, έκλεισε θέση στα play offs στη Waterpolo League γυναικών.
Η ομάδα του Πειραιά, υπερτερώντας στην ισοβαθμία του ΠΑΟΚ, κατέλαβε την 5η θέση και στον 1ο γύρο των play offs, θα αντιμετωπίσει με μειονέκτημα έδρας τον Άλιμο.
Με τη σειρά του ο ΠΑΟΚ από την 6η θέση θα αντιμετωπίσει τη Γλυφάδα, που θα έχει το πλεονέκτημα έδρας. Οι δυο ομάδες συναντήθηκαν στην 22η αγωνιστική στο «Αντ. Δημητρόπουλος», με τη Γλυφάδα να επικρατεί με 10-7 και να παραμένει στην 3η θέση, έναντι του Αλίμου.
Συνοπτικά τα αποτελέσματα της 22ης αγωνιστικής
Πέμπτη 16/4
- Πανιώνιος-Βουλιαγμένη 13-14
Τρίτη 21/4
- Ολυμπιακός-Ρέθυμνο 15-6
- Γλυφάδα-ΠΑΟΚ 10-7
- ΝΕΠ-Εθνικός 11-23
- ΓΣ Ηλιούπολης-Άλιμος 7-17
- Χανιά-ΝΟΠ 8-7
Η τελική βαθμολογία
(22η αγωνιστική)
- 1.Ολυμπιακός 66
- 2.Βουλιαγμένη 60
- 3.Γλυφάδα 46
- 4.Άλιμος 46
- 5.Εθνικός 39
- 6.ΠΑΟΚ 39
- 7.Πανιώνιος 37
- 8.Χανιά 24
- 9.ΝΕΠ 16
- 10.ΓΣ Ηλιούπολης 10
- 11.ΝΟΠ 7
- 12.Ρέθυμνο 3
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.