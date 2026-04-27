Βουλιαγμένη - ΠΑΟΚ 18-11: Άνετο προβάδισμα στη σειρά
To 1-0 στη σειρά στην προημιτελική φάση της Waterpolo League ανδρών έκανε η Βουλιαγμένη κόντρα στον ΠΑΟΚ, επικρατώντας με 18-11. Ο δεύτερος αγώνας είναι προγραμματισμένος την Τετάρτη (6/5) στις 14:30 και θα διεξαχθεί στο Ποσειδώνιο κολυμβητήριο.
Οι γηπεδούχοι πήραν από νωρίς το προβάδισμα στην αναμέτρηση και απέκτησαν απόσταση τριών γκολ απέναντι στους Θεσσαλονικείς (4-1). Στο δεύτερο οκτάλεπτο, η ομάδα των νοτίων προαστίων κατάφερε να διευρύνει τη διαφορά στο σκορ απέναντι στον ΠΑΟΚ, φτάνοντας στο +5 (9-4).
Αντίστοιχα έπραξε και στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου η Βουλιαγμένη, η οποία είχε την πιο παραγωγική της περίοδο. Με έξι γκολ ενεργητικό έναντι δύο παθητικό, η ομάδα του Λαιμού κλείδωσε την υπόθεση νίκη, ανεβάζοντας τα οκτώ τέρματα το προβάδισμά της (14-6).
Το τελευταίο οκτάλεπτο ήταν διαδικαστικό. Το μόνο που κατάφερε ο ΠΑΟΚ ήταν να μειώσει κατά δύο τέρματα τη διαφορά με το 18-11 να είναι το τελικό σκορ της αναμέτρησης.
Τα οκτάλεπτα: 4-1, 5-3, 6-2, 3-5
