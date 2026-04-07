Η Βουλιαγμένη πήρε μία ευρεία νίκη επί του Εθνικού με σκορ 18-7 στο πλαίσιο της 20ης αγωνιστικής της Waterpolo League γυναικών.

Ένα άνετο απόγευμα είχε η Βουλιαγμένη για την 20η αγωνιστική της Waterpolo League γυναικών. Απέναντι στον Εθνικό οι πρωταθλήτριες Ελλάδας επικράτησαν με 18-7 και πήραν ένα άνετο «τρίποντο».

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με το σύνολο της Κικής Λιόση να επιβάλλει τον ρυθμό και να «χτυπά» κατά ριπάς την άμυνα των «κυανόλευκων». Με έξι τέρματα έναντι δύο το πρώτο οκτάλεπτο έκλεισε με ένα σημαντικό προβάδισμα για την ομάδα των νότιων προαστίων.

Το +4 της πρώτης περιόδου αυξήθηκε στη συνέχεια. Η Βουλιαγμένη βελτιώθηκε αμυντικά και μπόρεσε να φτάσει στο +7 πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου στον αγώνα (3-10).

Όσο το σύνολο του Ορέστη Σαλάχα δεν μπορούσε να βρει λύσεις επιθετικά, τόσο οι φιλοξενούμενες εκμεταλλεύονταν την κατάσταση για να βάλουν τις βάσεις για τη νίκη. Η Βουλιαγμένη παίζοντας εξαιρετικά σε άμυνα και επίθεση με επιμέρους σκορ 6-1 πήρε απόσταση διψήφια στο σκορ (4-16) και έδωσε... τέλος στην υπόθεση νίκη.

Η τέταρτη περίοδος ήταν διαδικαστική! Το μόνο που κατάφερε ο Εθνικός ήταν να μειώσει κατά ένα γκολ τη διαφορά για να διαμορφωθεί το τελικό 18-7 υπέρ της Βουλιαγμένης.

Τα οκτάλεπτα: 2-6, 1-4, 1-6, 3-2

