Με νίκες προχώρησαν η Βουλιαγμένη και ο Άλιμος στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής της Waterpolo League γυναικών, λίγες ημέρες πριν τη μεταξύ τους συνάντηση στο Final-4.

Χωρίς προβλήματα ολοκληρώθηκε η 19η αγωνιστική στη Waterpolo League γυναικών για τη Βουλιαγμένη και τον Άλιμο. Οι δύο ομάδες των νοτίων προαστίων δεν δυσκολεύτηκαν απέναντι σε Χανιά και Ρέθυμνο αντίστοιχα, πριν τη μεταξύ τους συνάντηση στο Final-4 του Κυπέλλου Ελλάδας.

Πρώτη χρονικά ήταν η αναμέτρηση του Αλίμου απέναντι στο Ρέθυμνο κόντρα στο οποίο το σύνολο του Νίκου Δεληγιάννη επικράτησε με 23-5. Από το πρώτο οκτάλεπτο ο Άλιμος έβαλε γερές βάσεις για τη νίκη, μιας και κράτησε ανέπαφη την εστία του (0-7).

Στα υπόλοιπα οκτάλεπτα, η ομάδα της Κρήτης κατάφερε να βρει δίχτυα αλλά αυτό δεν ήταν καθόλου αρκετό για να μειώσει τη διαφορά. Οι παίκτριες του Αλίμου, πολύ γρήγορα ανέβασαν σε διψήφια επίπεδα τη διαφορά στο σκορ (1-12) και στο τρίτο οκτάλεπτο «κλείδωσαν» την υπόθεση νίκη (2-18). Στο τέταρτο οκτάλεπτο ο ρυθμός έπεσε, το Ρέθυμνο βρήκε περισσότερα γκολ αλλά δεν απέτρεψε τις φιλοξενούμενες να διευρύνουν εκ νέου τη διαφορά για το τελικό 23-5 υπέρ τους.

Τα οκτάλεπτα: 0-7, 1-5, 1-6, 3-5

Λίγο αργότερα ακολούθησε το ματς της Βουλιαγμένης με τα Χανιά, όπου οι πρωταθλήτριες Ελλάδας νίκησαν με 15-7. Το σύνολο της ομάδας του Λαιμού έκανε ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο, παίρνοντας σημαντικό προβάδισμα (8-3).

Το τρίτο οκτάλεπτο ήταν το πιο ανταγωνιστικό, ωστόσο η κρητική ομάδα δεν μπόρεσε να καταφέρει να μειώσει στο σκορ (13-7). Στο τελευταίο οκτάλεπτο, η Βουλιαγμένη διατήρησε ανέπαφη την εστία της και με δύο τέρματα ενεργητικό διαμορφώθηκε το τελικό 15-7.

Τα οκτάλεπτα: 4-1, 4-2, 5-4, 2-0

