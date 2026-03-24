O Άλιμος εύκολα τον ΝΟ Πατρών κι έπιασε τη Γλυφάδα

Δημήτρης Ντζάνης
O Άλιμος εύκολα τον ΝΟ Πατρών, έπιασε τη Γλυφάδα

Ο Άλιμος είχε εύκολη αποστολή απέναντι στον ΝΟ Πατρών (15-8) και έπιασε τη Γλυφάδα, στη μάχη για την 4η θέση στην κανονική περίοδο στη Waterpolo League γυναικών.

Xωρίς να συναντήσει κάποιο πρόβλημα ο Άλιμος νίκησε 18-5 τον ΝΟ Πατρών, σε αναμέτρηση για τη 18η αγωνιστική της Waterpolo League γυναικών.

Ο Άλιμος προηγήθηκε 9-2 στο ημίχρονο και με άνεση έφθασε στην 11η νίκη του, όσες έχει και η Γλυφάδα, στη μάχη για την 4η θέση στην κανονική περίοδο. Η ομάδα της Πάτρας γνώρισε τη 16η ήττα της.

Τα οκτάλεπτα: 4-2, 5-0, 6-1, 3-2

Τα στατιστικά στοιχεία εδώ

 

Πρόγραμμα - Αποτελέσματα - Βαθμολογία

18η αγωνιστική

Σάββατο 21 Μαρτίου

  • Χανιά - Γλυφάδα 3-15
  • Εθνικός - Πανιώνιος 10-11

Κυριακή 22 Μαρτίου

  • ΝΕ Πατρών - ΓΣ Ηλιούπολης 13-9

Τρίτη 24 Μαρτίου

Τετάρτη 25 Μαρτίου

  • 16:00 Βουλιαγμένη-Ρέθυμνο

Η βαθμολογία

  • 1.Ολυμπιακός 54
  • 2.Βουλιαγμένη 45
  • 3.Εθνικός 36
  • 4.Γλυφάδα 34
  • 5.Άλιμος 34
  • 6.ΠΑΟΚ 33
  • 7.Πανιώνιος 33
  • 8.Χανιά 21
  • 9.ΝΕΠ 12
  • 10.ΓΣ Ηλιούπολης 9
  • 11.ΝΟΠ 6
  • 12.Ρέθυμνο 3
@Photo credits: INTIME, Νίκος Βήχος
     

