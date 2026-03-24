O Άλιμος εύκολα τον ΝΟ Πατρών κι έπιασε τη Γλυφάδα
Xωρίς να συναντήσει κάποιο πρόβλημα ο Άλιμος νίκησε 18-5 τον ΝΟ Πατρών, σε αναμέτρηση για τη 18η αγωνιστική της Waterpolo League γυναικών.
Ο Άλιμος προηγήθηκε 9-2 στο ημίχρονο και με άνεση έφθασε στην 11η νίκη του, όσες έχει και η Γλυφάδα, στη μάχη για την 4η θέση στην κανονική περίοδο. Η ομάδα της Πάτρας γνώρισε τη 16η ήττα της.
Τα οκτάλεπτα: 4-2, 5-0, 6-1, 3-2
Πρόγραμμα - Αποτελέσματα - Βαθμολογία
18η αγωνιστική
Σάββατο 21 Μαρτίου
- Χανιά - Γλυφάδα 3-15
- Εθνικός - Πανιώνιος 10-11
Κυριακή 22 Μαρτίου
- ΝΕ Πατρών - ΓΣ Ηλιούπολης 13-9
Τρίτη 24 Μαρτίου
- ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 11-22
- Άλιμος - ΝΟΠ 18-5
Τετάρτη 25 Μαρτίου
- 16:00 Βουλιαγμένη-Ρέθυμνο
Η βαθμολογία
- 1.Ολυμπιακός 54
- 2.Βουλιαγμένη 45
- 3.Εθνικός 36
- 4.Γλυφάδα 34
- 5.Άλιμος 34
- 6.ΠΑΟΚ 33
- 7.Πανιώνιος 33
- 8.Χανιά 21
- 9.ΝΕΠ 12
- 10.ΓΣ Ηλιούπολης 9
- 11.ΝΟΠ 6
- 12.Ρέθυμνο 3
