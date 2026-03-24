O Άλιμος εύκολα τον ΝΟ Πατρών κι έπιασε τη Γλυφάδα

Ο Άλιμος είχε εύκολη αποστολή απέναντι στον ΝΟ Πατρών (15-8) και έπιασε τη Γλυφάδα, στη μάχη για την 4η θέση στην κανονική περίοδο στη Waterpolo League γυναικών.

Xωρίς να συναντήσει κάποιο πρόβλημα ο Άλιμος νίκησε 18-5 τον ΝΟ Πατρών, σε αναμέτρηση για τη 18η αγωνιστική της Waterpolo League γυναικών.

Ο Άλιμος προηγήθηκε 9-2 στο ημίχρονο και με άνεση έφθασε στην 11η νίκη του, όσες έχει και η Γλυφάδα, στη μάχη για την 4η θέση στην κανονική περίοδο. Η ομάδα της Πάτρας γνώρισε τη 16η ήττα της.

Τα οκτάλεπτα: 4-2, 5-0, 6-1, 3-2

18η αγωνιστική

Σάββατο 21 Μαρτίου

Χανιά - Γλυφάδα 3-15

Εθνικός - Πανιώνιος 10-11

Κυριακή 22 Μαρτίου

ΝΕ Πατρών - ΓΣ Ηλιούπολης 13-9

Τρίτη 24 Μαρτίου

Τετάρτη 25 Μαρτίου

16:00 Βουλιαγμένη-Ρέθυμνο

