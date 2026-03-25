Η Βουλιαγμένη πέτυχε το διπλό στόχο που είχε απέναντι στον Απόλλωνα Σμύρνης στον Λαιμό, επικρατώντας με 14-11 στο ντέρμπι της 6ης αγωνιστικής στο B1 όμιλο της 2ης φάσης της Water Polo League ανδρών.

Οι «μπέμπηδες» πήραν το τρίποντο και στο τέλος, με γκολ από τον Σεμίρ Σπάχιτς, έφθασαν και στο +3 (14-11), κάνοντας δικό τους το πλεονέκτημα στην ισοβαθμία, καθώς είχαν ηττηθεί με 12-10 στο «Σεράφειο» κολυμβητήριο, στη μεταξύ τους μάχη για την 3η θέση στον όμιλο.

Νωρίτερα η Βουλιαγμένη με σερί 4-0, ξέφυγε 5-2, διατηρώντας ανάλογες διαφορές, 8-5 στην αρχή της 3ης περιόδου.

Ακολούθησαν οι αποκρούσεις από τον Νίκο Μητράκη σε διαδοχικές εκτελέσεις πέναλτι των Τε Ριέλε και Τρούλου, παρόλα αυτά η Βουλιαγμένη ξέφυγε με 10-6 και 11-7, οι Γαρδίκας και Σολανάκης μείωσαν σε 11-9, οι γηπεδούχοι έφθασαν ξανά στο +3 (12-9, 13-10) και το περιπετειώδες γκολ από τον Σπάχιτς, επτά δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, διαμόρφωσε το τελικό σκορ.

Τα οκτάλεπτα: 4-2, 3-3, 4-3, 3-3

Βουλιαγμένη (Βλάντιμιρ Βουγιασίνοβιτς): Ανδρεάδης, Αγγελόπουλος 2, Τόττης 2, Αλμύρας, Τρούλος, Δεληγιάννης, Χατζής 1, Σαπουνάκης, Ν. Καστρινάκης 3, Τε Ριέλε 4, Σπάχιτς 2, Γιαννάτος, Γιαννόπουλος, Μπελέσης, Πατσιλινάκος.

Απόλλων Σμύρνης (Τεό Λοράντος): Λιμαράκης, Αλαμάνος, Μπογκντάνοβιτς 1, Παππάς, Καπότσης 1, Λασκαρίδης, Ντάουμπε 3, Ρομπόπουλος, Μυρίλος, Γαρδίκας 2, Αλευρίδης 1, Σολανάκης 3, Ν. Μητράκης, Γ. Μητράκης, Σάρρος.

H βαθμολογία

Β1 Όμιλος

(20ή αγων.)