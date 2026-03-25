Στο ρελαντί η Βουλιαγμένη το Ρέθυμνο

Σε ρυθμούς ρελαντί η Βουλιαγμένη νίκησε εντός έδρας το Ρέθυμνο με 22-6, στον αγώνα που έριξε την αυλαία στη 18η αγωνιστική της Water Polo League γυναικών.

Με την Ασπασία Φουράκη να σημειώνει πέντε γκολ, οι πρωταθλήτριες έφθασαν στη 16η νίκη τους στο πρωτάθλημα, ο ουραγός ΝΟΡ γνώρισε τη 17η ήττα του.

Τα οκτάλεπτα: 5-0, 7-3, 5-3, 5-0.

18η αγωνιστική

Σάββατο 21 Μαρτίου

Χανιά - Γλυφάδα 3-15

Εθνικός - Πανιώνιος 10-11

Κυριακή 22 Μαρτίου

ΝΕ Πατρών - ΓΣ Ηλιούπολης 13-9

Τρίτη 24 Μαρτίου

Τετάρτη 25 Μαρτίου

Βουλιαγμένη - Ρέθυμνο 22-6

