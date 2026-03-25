Στο ρελαντί η Βουλιαγμένη το Ρέθυμνο για τη Water Polo League γυναικών
Σε ρυθμούς ρελαντί η Βουλιαγμένη νίκησε εντός έδρας το Ρέθυμνο με 22-6, στον αγώνα που έριξε την αυλαία στη 18η αγωνιστική της Water Polo League γυναικών.
Με την Ασπασία Φουράκη να σημειώνει πέντε γκολ, οι πρωταθλήτριες έφθασαν στη 16η νίκη τους στο πρωτάθλημα, ο ουραγός ΝΟΡ γνώρισε τη 17η ήττα του.
Τα οκτάλεπτα: 5-0, 7-3, 5-3, 5-0.
Tα στατιστικά στοιχεία εδώ
Πρόγραμμα - Αποτελέσματα - Βαθμολογία
18η αγωνιστική
Σάββατο 21 Μαρτίου
- Χανιά - Γλυφάδα 3-15
- Εθνικός - Πανιώνιος 10-11
Κυριακή 22 Μαρτίου
- ΝΕ Πατρών - ΓΣ Ηλιούπολης 13-9
Τρίτη 24 Μαρτίου
Τετάρτη 25 Μαρτίου
- Βουλιαγμένη - Ρέθυμνο 22-6
Η βαθμολογία
- 1.Ολυμπιακός 54
- 2.Βουλιαγμένη 48
- 3.Εθνικός 36
- 4.Γλυφάδα 34
- 5.Άλιμος 34
- 6.ΠΑΟΚ 33
- 7.Πανιώνιος 33
- 8.Χανιά 21
- 9.ΝΕΠ 12
- 10.ΓΣ Ηλιούπολης 9
- 11.ΝΟΠ 6
- 12.Ρέθυμνο 3
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.