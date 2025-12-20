Διπλό με βλέψεις τετράδας ο ΠΑΟΚ στη Νέα Σμύρνη

Ο ΠΑΟΚ πήρε πολύτιμο τρίποντο στη Νέα Σμύρνη από τον Πανιώνιο με 13-10 και μπήκε για τα καλά στη μάχη της τετράδας στην κανονική περίοδο στη Water Polo League γυναικών.

Ο ΠΑΟΚ έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του για το 2025, παίρνοντας μια σημαντική εκτός έδρας νίκη επί του Πανιώνιου με 13-10, για τη 13η αγωνιστική της Water Polo League γυναικών.

Ο Δικέφαλος έφυγε με το πολύτιμο τρίποντο από το κολυμβητήριο της Αρτάκης, διατηρώντας ακέραιες τις ελπίδες του στη μάχη της 4ης θέσης στην κανονική περίοδο, σε αντίθεση με τον Πανιώνιο, που μετά την 6η ήττα του, πλέον πολύ δύσκολα θα μπορέσει να διεκδικήσει αυτόν τον στόχο.

Μετά το αρχικό 2-1 ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε με 4-2 και δεν έχασε ποτέ το προβάδισμα. Έκλεισε το 2ο οκτάλεπτο με 6-4, ενώ με σερί 5-0 ξέφυγε με 12-6, 05:00 πριν από το τέλος, με τον Πανιώνιο απλά να μειώνει στο τελικό 13-10.

Τέλος, η Γλυφάδα χρησιμοποιώντας για έδρα το κολυμβητήριο της Ηλιούπολης, νίκησε εύκολα τη Ναυταθλητική Ένωση Πατρών με 18-9.

Το πρωτάθλημα σταματά για δύο μήνες και θα συνεχιστεί από τις 11 Φεβρουαρίου 2026, καθώς το πρωί της Δευτέρας (22/12) αρχίζει η προετοιμασία της εθνικής ομάδας για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, που θα διεξαχθεί στο Φούντσαλ της νήσου Μαδέιρα της Πορτογαλίας από τις 26 Ιανουαρίου έως τις 5 Φεβρουαρίου 2026.

Το πανόραμα της 13ης αγωνιστικής - Βαθμολογία

Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου

ΓΣ Ηλιούπολης-Εθνικός 6-18

Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου

Ολυμπιακός-Άλιμος 15-7

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου

ΝΟΠ-Βουλιαγμένη 7-24

Ρέθυμνο-Χανιά 10-17

Πανιώνιος-ΠΑΟΚ 10-13

Τα οκτάλεπτα: 2-3, 2-3, 2-4, 4-3

Γλυφάδα-ΝΕΠ 18-9

Η βαθμολογία