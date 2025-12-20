Η Βουλιαγμένη νίκησε τον ΝΟΠ, τα Χανιά πήραν το τρίποντο κόντρα στο Ρέθυμνο για τη 13η αγωνιστική στη Water Polo League γυναικών και είπαν «αντίο» στο 2025.

Με άνετες εκτός έδρας επικρατήσεις ολοκλήρωσαν η Βουλιαγμένη και τα Χανιά τις υποχρεώσεις τους για το 2025 και στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής στη Water Polo League γυναικών.

Συγκεκριμένα, η Βουλιαγμένη επικράτησε επί του Ναυτικού Ομίλου Πατρών με 24-7 στο κολυμβητήριο «Αντ. Πεπανός» και έφθασε στην 11η νίκη της στο πρωτάθλημα.

Στο κολυμβητήριο Ηρακλείου φιλοξενήθηκε η μονομαχία της Κρήτης και τα Χανιά δεν είχαν προβλήματα με αντίπαλο-το τυπικά γηπεδούχο-Ρέθυμνο, επικρατώντας με 17-10 για την έκτη νίκη τους.

Το πρωτάθλημα σταματά για δύο μήνες και θα συνεχιστεί από τις 11 Φεβρουαρίου 2026, καθώς το πρωί της Δευτέρας (22/12) αρχίζει η προετοιμασία της εθνικής ομάδας για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, που θα διεξαχθεί στο Φούντσαλ της νήσου Μαδέιρα της Πορτογαλίας από τις 26 Ιανουαρίου έως τις 5 Φεβρουαρίου 2026.

Το πανόραμα της 13ης αγωνιστικής - Βαθμολογία

Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου

ΓΣ Ηλιούπολης-Εθνικός 6-18

Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου

ΝΟΠ-Βουλιαγμένη 7-24

Τα οκτάλεπτα: 0-6, 2-6, 3-4, 2-8.

ΝΟΠ (Βασίλης Κανελλόπουλος): Βαβίλη, Γιαννακοπούλου, Ζαφειράκη, Μπαλάτσα, Γροζοπούλου, Αναστασίου, Πασσά, Ράντονιτς 2, Μοιράλη 2, Αναστασίου 1, Αθανασοπούλου, Λυκοθανάση 1, Παπαδημητρίου, Λυκοθανάση 1, Κασπίρη, Καυκιά.

Βουλιαγμένη (Κική Λιόση): Καρύτσα, Κουτσαντά 2, Ελμισιάν 3, Φουράκη 4, Καπετοπούλου 4, Ξενάκη 4, Κρασσά, Καρανάσιου 2, Ανδρεάδη 1, Κισσούδη 2, Αγγελίδη, Λουπάκη, Σταρίδα 2, Κοβάτσεβιτς.

Ρέθυμνο-Χανιά 10-17

Τα οκτάλεπτα: 2-5, 2-1, 3-6, 3-5.

ΝΟ Ρεθύμνου (Γιάννης Μαλλιαρός): Πουλοπούλου, Λιμπιτάκη Ε., Πίτερς, Ρουσάκη, Φαρμάκη Μαρ., Λιμπιτάκη Στ., Κεχαγιόγλου, Λογοθέτη 2, Πέττα 1, Φαρμάκη Ελ. 3, Λιμπιτάκη Αν. 2, Μουλάνε 2, Χρυσού, Συριανόγλου, Χατζημανώλη

ΝΟ Xανίων (Σεμπάστιαν Λειψάκης): Καραγιάννη, Σκουμπάκη 1, Λιοδάκη, Κουνδουράκη 2, Παπασηφάκη, Παρασκευοπούλου, Ντάσιου 3, Στρατηδάκη 4, Κώτσια 3, Πάτερου, Φράγκου 2, Νιαρχάκου 2, Πασβάντη, Ιγνατίου, Βούλγαρη.

Κολ. Νέας Σμύρνης 18:15 Πανιώνιος-ΠΑΟΚ

Κολ. Ηλιούπολης 19:00 Γλυφάδα-ΝΕΠ

Η βαθμολογία