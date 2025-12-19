O Ολυμπιακός με άνεση τον Άλιμο και ραντεβού τον Φλεβάρη

O Ολυμπιακός νίκησε τον Άλιμο με 15-7 στον Πειραιά πριν από τη δίμηνη διακοπή της Waterpolo League γυναικών, για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Ο Ολυμπιακός έκλεισε τις υποχρεώσεις του για το 2025 με μια άνετη επικράτηση επί του Αλίμου με 15-7 για τη 13η αγωνιστική της Waterpolo League γυναικών στο Εθνικό Κολυμβητήριο Πειραιά.

Οι «ερυθρόλευκες» σημείωσαν τη 13η νίκη τους στο πρωτάθλημα έχοντας τρεις παίκτριες με τρία γκολ η καθεμία, ο Άλιμος γνώρισε την 4η ήττα και ραντεβού πλέον τον Φεβρουάριο.

Η 13η αγωνιστική ολοκληρώνεται το Σάββατο (20/12) και το πρωτάθλημα θα επιστρέψει στη δράση στις 11 Φεβρουαρίου 2026, καθώς το πρωί της Δευτέρας (22/12) αρχίζει η προετοιμασία του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος των γυναικών για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, που θα διεξαχθεί στο Φούντσαλ της νήσου Μαδέιρα της Πορτογαλίας από τις 26 Ιανουαρίου έως τις 5 Φεβρουαρίου 2026.

Τα οκτάλεπτα: 4-1, 3-1, 5-2, 3-3

Ολυμπιακός (Κραβαρίτης): Σταματοπούλου, Διρχαλίδου, Κουρέτα 1, Τριχά 1, Αντριους 2, Σιούτη 3, Μπίκου, Ε. Νίνου 3, Β. Πλευρίτου 3, Τορνάρου 1, Μυριοκεφαλιτάκη 1, Φαν ντε Ντόμπελστιν, Κραβαρίτη, Λαναρά.

Άλιμος (Δεληγιάννης): Λάζαρη, Μαργαρίτη, Σιγάλα, Θ. Παπαδοπούλου, Α. Μπιτσάκου 4, Χαλδαίου, Κανελλοπούλου, Πάτρα 2, Μ. Παπαδοπούλου, Μπόσφελντ, Μανή 1, Σκαρμούτσου, Λέκκου, Καραμάνη, Δροσοπούλου-Σπάθη.

Η 13η αγωνιστική

Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου

ΓΣ Ηλιούπολης-Εθνικός 6-18

Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου

Ολυμπιακός-Αλιμος 15-7

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου

Κολ. «Πεπανός» 14:00 ΝΟΠ-Βουλιαγμένη

Κολ. Ηρακλείου 15:30 Ρέθυμνο-Χανιά

Κολ. Νέας Σμύρνης 18:15 Πανιώνιος-ΠΑΟΚ

Κολ. Ηλιούπολης 19:00 Γλυφάδα-ΝΕΠ



Η βαθμολογία