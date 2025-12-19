O Ολυμπιακός με άνεση τον Άλιμο και ραντεβού τον Φλεβάρη
Ο Ολυμπιακός έκλεισε τις υποχρεώσεις του για το 2025 με μια άνετη επικράτηση επί του Αλίμου με 15-7 για τη 13η αγωνιστική της Waterpolo League γυναικών στο Εθνικό Κολυμβητήριο Πειραιά.
Οι «ερυθρόλευκες» σημείωσαν τη 13η νίκη τους στο πρωτάθλημα έχοντας τρεις παίκτριες με τρία γκολ η καθεμία, ο Άλιμος γνώρισε την 4η ήττα και ραντεβού πλέον τον Φεβρουάριο.
Η 13η αγωνιστική ολοκληρώνεται το Σάββατο (20/12) και το πρωτάθλημα θα επιστρέψει στη δράση στις 11 Φεβρουαρίου 2026, καθώς το πρωί της Δευτέρας (22/12) αρχίζει η προετοιμασία του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος των γυναικών για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, που θα διεξαχθεί στο Φούντσαλ της νήσου Μαδέιρα της Πορτογαλίας από τις 26 Ιανουαρίου έως τις 5 Φεβρουαρίου 2026.
Τα οκτάλεπτα: 4-1, 3-1, 5-2, 3-3
Ολυμπιακός (Κραβαρίτης): Σταματοπούλου, Διρχαλίδου, Κουρέτα 1, Τριχά 1, Αντριους 2, Σιούτη 3, Μπίκου, Ε. Νίνου 3, Β. Πλευρίτου 3, Τορνάρου 1, Μυριοκεφαλιτάκη 1, Φαν ντε Ντόμπελστιν, Κραβαρίτη, Λαναρά.
Άλιμος (Δεληγιάννης): Λάζαρη, Μαργαρίτη, Σιγάλα, Θ. Παπαδοπούλου, Α. Μπιτσάκου 4, Χαλδαίου, Κανελλοπούλου, Πάτρα 2, Μ. Παπαδοπούλου, Μπόσφελντ, Μανή 1, Σκαρμούτσου, Λέκκου, Καραμάνη, Δροσοπούλου-Σπάθη.
Η 13η αγωνιστική
Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου
- ΓΣ Ηλιούπολης-Εθνικός 6-18
Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου
- Ολυμπιακός-Αλιμος 15-7
Σάββατο 20 Δεκεμβρίου
- Κολ. «Πεπανός» 14:00 ΝΟΠ-Βουλιαγμένη
- Κολ. Ηρακλείου 15:30 Ρέθυμνο-Χανιά
- Κολ. Νέας Σμύρνης 18:15 Πανιώνιος-ΠΑΟΚ
- Κολ. Ηλιούπολης 19:00 Γλυφάδα-ΝΕΠ
Η βαθμολογία
- 1.Ολυμπιακός 39
- 2.Βουλιαγμένη 30
- 3.Εθνικός 27
- 4.Άλιμος 25
- 5.Γλυφάδα 22
- 6.Πανιώνιος 21
- 7.ΠΑΟΚ 21
- 8.Χανιά 15
- 9.ΝΕΠ 6
- 10.ΓΣ Ηλιούπολης 6
- 11.ΝΟΠ 6
- 12.Ρέθυμνο 3
