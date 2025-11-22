Στο πλάισιο της 10ης αγωνιστικής της Waterpolo League γυναικών, Βουλιαγμένη και Γλυφάδα πήραν άνετες νίκες κόντρα σε ΝΕ Πατρών και Ρέθυμνο αντίστοιχα.

Με νίκες έκλεισαν το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής, Βουλιαγμένη και Γλυφάδα. Αμφότερες δεν αντιμετώπισαν κανένα πρόβλημα κόντρα σε ΝΕ Πατρών και Ρέθυμνο αντίστοιχα και συνέχισαν το νικηφόρο τους σερί στην Waterpolo League γυναικών.

Στο πρώτο χρονικά ματς, Γλυφάδα στο κολυμβητήριο της Βουλιαγμένης επικράτησε με 17-7 του Ρεθύμνου. Μία αναμέτρηση, στην οποία η ομάδας της Γλυφάδας πήρε πολύ γρήγορα τα ηνία και επέβαλε το ρυθμό της.

Στο πρώτο ημίχρονο, οι γηπεδούχες προηγούνταν με 9-3, ενώ στο τέλος του πρώτου μισού του δεύτερου ημιχρόνου έφτασαν κοντά σε διψήφια διαφορά (14-5). Το +10 ήρθε για τις γηπεδούχους στο τέλος της αναμέτρησης με το 17-7 να είναι το τελικό σκορ.

Τα οκτάλεπτα: 5-2, 4-1, 5-2, 3-2

Τα στατιστικά του ματς εδώ

Λίγη ώρα αργότερα, η Βουλιαγμένη πέρασε με σχετική άνεση από την Πάτρα. Απέναντι στη ΝΕ Πατρών, οι πρωταθλήτριες Ελλάδας νίκησαν με 21-11, προσθέτοντας ακόμη μία νίκη στο ενεργητικό τους. Με αυτή τη νίκη το σύνολο της Κικής Λιόση έφτασε στους 24 βαθμούς, στο -6 από τον Ολυμπιακό και με έναν αγώνα λιγότερο.

Ως προς το αγωνιστικό κομμάτι η Βουλιαγμένη μπήκε νωθρά στην αναμέτρηση και επέτρεψε στη γηπεδούχο να παραμείνει κοντά στο σκορ (4-6). Βέβαια, από το δεύτερο οκτάλεπτο και έπειτα, οι φιλοξενούμενες βελτιώθηκαν στο αμυντικό κομμάτι, διευρύνοντας έτσι το υπέρ τους προβάδισμα.

Από την πλευρά της ομάδας της Πάτρας, το τέταρτο οκτάλεπτο ήταν πολύ καλό, ωστόσο το αποτέλεσμα είχε ήδη κριθεί, με το 21-11 να διαμορφώνεται στο τέλος του ματς.

Τα οκτάλεπτα: 4-6, 6-1, 6-2, 4-3

Τα στατιστικά του ματς εδώ