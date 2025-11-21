Νικηφόρο πέρασμα από την έδρα του Πανιώνιου έκανε ο Ολυμπιακός, νικώντας με 25-5 για τη 10η αγωνιστική της Watepolo League γυναικών.

Ο Ολυμπιακός είχε ένα εύκολο βράδυ στη Νέα Σμύρνη κόντρα στον Πανιώνιο. Οι «ερυθρόλευκες» ήταν το απόλυτο φαβορί και το επιβεβαίωσαν στο τερέν, επικρατώντας με 25-5 επί των «κυανέρυθρων» στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής στη Waterpolo League γυναικών.

Η κάτοχος του φετινού Super Cup, στο ματς που άνοιξε το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής, μπήκαν από το πρώτο λεπτό με σκοπό να διατηρήσει το απόλυτο της. Με εξαιρετική άμυνα στο πρώτο οκτάλεπτο κράτησαν το μηδέν στην άμυνα και με πέντε γκολ ενεργητικό έβαλαν τις βάσεις για ένα εύκολο βράδυ (0-5).

Στο δεύτερο οκτάλεπτο, ο Πανιώνιος βρήκε τα πρώτα του γκολ στην αναμέτρηση. Αυτό, βέβαια, δεν ήταν αρκετό για να μειωθεί το σκορ πολύ καθώς ο Ολυμπιακός διεύρυνε το προβάδισμα, φτάνοντάς το σε διψήφια διαφορά στο τέλος του ημιχρόνου (2-12).

Το δεύτερο μισό, με το +10 των «ερυθρόλευκων» είχε διαδικαστικό χαρακτήρα. Ο ρυθμός μειώθηκε αισθητά, οι δύο ομάδες έκαναν λάθη στην επίθεση, παρόλα αυτά ο Ολυμπιακός ολοένα και ανέβαζε τη διαφορά στο σκορ.

Λίγο πριν το τέλος της τρίτης περιόδου, οι «ερυθρόλευκες» έφτασαν κοντά στο φράγμα των 20 τερμάτων, το οποίο έσπασαν στο αμέσως επόμενο οκτάλεπτο. Το 25-5 ήταν το τελικό σκορ της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό να κάνει το «10 στα 10» πριν τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις στο LEN Champions League.

Τα οκτάλεπτα: 0-5, 2-7, 1-6, 2-6

