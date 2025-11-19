Ο Ολυμπιακός και η Βουλιαγμένη προχώρησαν με άνετες νίκες, στην 4άδα ανέβηκαν ο Πανιώνιος και ο Άλιμος, το πανόραμα της 9ης αγωνιστικής στη Waterpolo League γυναικών.

Ο Ολυμπιακός κόντρα στον ΓΣ Ηλιούπολης και η Βουλιαγμένη απέναντι στον Εθνικό, πρόσθεσαν άλλους τρεις βαθμούς στο σακούλι τους, όμως ο Πανιώνιος και ο Άλιμος ήταν οι μεγάλοι κερδισμένοι στην 9η αγωνιστική στη Water Polo League γυναικών.

Στο κολυμβητήριο του Λαιμού η Βουλιαγμένη ξεκίνησε με ένα 5-0, ο Εθνικός μείωσε σε 5-3 και 6-4 στο 2ο οκτάλεπτο, όμως με σερί 4-0 η Βουλιαγμένη ξέφυγε με 11-5 στις αρχές της 4ης περιόδου, φθάνοντας με άνεση στο τελικό 15-9.

Ο Ολυμπιακός είχε άλλη μια εύκολη αποστολή, επικρατώντας επί του ΓΣ Ηλιούπολης με 22-5 στο Εθνικό Κολυμβητήριο Πειραιά, για το εννέα στα εννέα στο πρωτάθλημα και τη 12η νίκη σε όλες τις διοργανώσεις στη σεζόν.

Αμφίρροπο παιχνίδι έγινε στη Νέα Σμύρνη, με τον Πανιώνιο να φθάνει στη νίκη επί του ΝΟ Χανίων με 11-9 και να ανεβαίνει στην 3η θέση.

Ο Πανιώνιος προηγήθηκε με 5-2 και 7-4, τα Χανιά πλησίασαν στο 7-6, στο 4ο οκτάλεπτο η ομάδα της Νέας Σμύρνης συντήρησε σταθερά διαφορά μέχρι δύο γκολ, η Ντάσιου έφερε τα Χανιά στο 10-9 (2:59), με τη Λαμπροπούλου να διαμορφώνει το τελικό 11-9 (1:44), πριν η Εκλένη Πάτερου αστοχήσει σε πέναλτι για τα Χανιά (00:37).

Η Μαργαρίτη «καθάρισε» στο τέλος για τον Άλιμο

Με μεγάλη πρωταγωνίστρια τη Μαρία Μαργαρίτη ο Άλιμος πήρε το εντός έδρας τρίποντο απέναντι στον ΠΑΟΚ με 12-10 κι ανέβηκε στην 4η θέση.

Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε με 3-0 και 5-2, διατηρώντας το προβάδισμα μέχρι την ολοκλήρωση του 2ου οκταλέπτου (7-5).

Ο «Δικέφαλος» με τη Γιούμι έκανε το 8-6, με τις Πάτρα και Αφρ. Μπιτσάκου να ισοφαρίζουν σε 8-8 και τις ομάδες να μπαίνουν στο 4ο οκτάλεπτο από την ίδια βάση (9-9).

Η Μαρία Μαργαρίτη ήταν η παίκτρια που καθάρισε για τον Άλιμο, η 19χρονη φουνταριστή με δικά της γκολ έκανε το 10-9 (05:30), το 11-10 (4:39) και το τελικό 12-10 (1:33), με την τερματοφύλακα Μαρία Λάζαρη να σταματά όλες τις επιθέσεις των παικτριών του ΠΑΟΚ.



Η Γλυφάδα, πέρασε με άνεση από την έδρα της ΝΕ Πατρών με 16-8, ενώ το Ρέθυμνο νίκησε τη ΝΕ Πατρών με 15-14 στο κολυμβητήριο Ηρακλείου, πετυχαίνοντας την πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα.

Πρόγραμμα - Αποτελέσματα - Βαθμολογία

Ρέθυμνο - ΝΕ Πατρών 15-14

Τα οκτάλεπτα: 5-1, 5-4, 2-3, 3-6.

Τα στατιστικά στοιχεία εδώ

Βουλιαγμένη - Εθνικός 15-9

Tα οκτάλεπτα: 5-2, 2-2, 3-1, 5-4.

Βουλιαγμένη (Λιόση): Κοτσιώνη, Καϊάφα 1, Καλογεροπούλου, Φουράκη, Κρίστμας 2, Ξενάκη 2, Φουντωτού 3, Κρασσά 1, Γιάουστρα 2, Ανδρεάδη 2, Κουτσαντά, Αγγελίδη, Λουπάκη, Καπετοπούλου 1, Κοβάτσεβιτς 1.

Εθνικός (Σαλάχας): Τζούρκα, Καραγιάννη, Τσιουγκρή 1, Οικονόμου 1, Μαμόγλου 1, Τσιμάρα 2, Χατζηκυριακάκη, Μπέτα 1, Σταυρίδου, Κανετίδου, Μαρουλή, Κοντογιάννη 3, Μπεκρή, Μούζη, Σπανδωνίδου.

Ολυμπιακός - ΓΣ Ηλιούπολης 22-5

Τα οκτάλεπτα: 6-0, 5-1, 7-1, 4-3

Ολυμπιακός (Κραβαρίτης): Φαν Ντεν Ντόμπελστιν, Κραβαρίτη 1, Κουρέτα 4, Σάντα 3, Τριχά 2, Πλευρίτου 1, Τορνάρου 3, Μυριοκεφαλιτάκη 3, Κωνσταντοπούλου, Σέκουλιτς 3, Λαναρά 2

ΓΣ Ηλιούπολης: Λ. Μαυρωτά, Κύρκου, Ιφ. Μαυρωτά, Γεωργίου, Παναγιότι 1, Θεοφανοπούλου 1, Γκίλλα, Υφαντή 1, Κακλή, Κοτσάφτη-Απέργη 2, Κρασάκη, Φέλλα, Χαλκίτη, Κελαδίτη

ΝΟ Πατρών - Γλυφάδα 8-16

Τα οκτάλεπτα: 2-3, 2-4, 2-6, 2-3

ΝΟ Πατρών (Κανελλόπουλος): Βαβίλη, Κροτέου, Γεωργία Ζαφειράκη, Ναυσικά Μπαλάτσα, Γροζοπούλου 1, Μαρία-Ευγενία Μπαλάτσα 2, Πασσά, Ράντονιτς 5, Μοίραλη, Αν. Αναστασίου, Καλογέρη, Λυκοθανάση, Παπαδημητρίου, Μαρία Ζαφειράκη, Κασπίρη.

ΑΝΟΓ (Θεοδωρόπουλος): Κυριακοπούλου, Παναγιώτα Νίνου, Μουστακαρία 2, Λούδη, Μουστάκα, Καλαϊντζή, Χέλμη, Τέρνερ 3, Οτσόα 4, Τζωρτζακάκη 3, Λασκαρίδου, Σαλταμανλίκα 3, Γροζοπούλου, Κολοβού, Δασκαλάκη 1.

Πανιώνιος - Χανιά 11-9

Τα οκτάλεπτα: 1-2, 4-1, 3-3, 3-3.

Πανιώνιος (Τάσος Παπαναστασίου): Γκανγκλ, Καραγιάννη 1, Αποστολίδου, Πλευρίτου 2, Ξανθοπούλου, Παπαναστασίου 1, Χαρικιοπούλου, Χριστοδούλου 2, Μπιτσάκου 1, Λαμπροπούλου 2, Ρένερ 2, Κάτσιου, Μοροχλιάδου, Πλεμμένου

ΝΟ Χανίων (Σεμπάστιαν Λειψάκης): Καραγιάννη, Σκουμπάκη, Λιοδάκη, Κουνδουράκη 1, Παπασηφάκη, Παρασκευοπούλου, Ντάσιου 1, Στρατηδάκη, Κώτσια 2, Πάτερου 2, Νιαρχάκου 3, Πασβάντη, Ιγνατίου, Βούλγαρη

Άλιμος - ΠΑΟΚ 12-10

Τα οκτάλεπτα: 3-5, 2-2, 4-2, 3-1.

Άλιμος (Δεληγιάννης): Λάζαρη, Μαργαρίτη 5, Σιγάλα, Παπαδοπούλου, Α. Μπιτσάκου 3, Χαλδαίου 2, Κανελλοπούλου, Πάτρα 1, Παπαδοπούλου 1, Μπόσφελντ, Μανή, Βελέντζα, Λέκκου, Καραμάνη, Δροσοπούλου-Σπάθη.

ΠΑΟΚ (Βέργος): Σαλέχ, Αρίμα 3, Χρονοπούλου, Τζελέπη, Σ. Καρυπίδου 1, Μαρτζούκου, Γραικού 2, Φλώρου, Μπερίκου 2, Κολτσίδα, Ούρα 2, Σαουλίδη, Νησιώτη, Β. Καρυπίδου, Σκορδίλη.

Η βαθμολογία