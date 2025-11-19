Ο Πανιώνιος, ο ΠΑΟΚ και τα Χανιά έμαθαν τους αντιπάλους στον β' προκριματικό όμιλο του Conference Cup γυναικών.

Ο Πανιώνιος και ο ΠΑΟΚ από τη Νέα Σμύρνη με αντίπαλο την ιταλική Κοζέντσα, θα επιδιώξουν να πάρουν τα δύο εισιτήρια πρόκρισης για την προημιτελική φάση στο Conference Cup γυναικών.

Η ομάδα της Νέας Σμύρνης θα διοργανώσει τον Α' Όμιλο της β' προκριματικής φάσης, με τη συμμετοχή επίσης του ΠΑΟΚ και της Κοζέντσα.

Το «παρών» στον β' προκριματικό γύρο θα δώσουν και τα Χανιά, που κληρώθηκαν στον Γ΄ όμιλο ο οποίος θα διεξαχθεί στο Νόβι Σαντ της Σερβίας. Αντίπαλοι της κρητικής ομάδας θα είναι η οικοδέσποινα Βοϊβοντίνα, η ισπανική Τενερίφε και η γερμανική Μπόχουμ.

Οι όμιλοι θα γίνουν το τριήμερο 27 Φεβρουαρίου 1η Μαρτίου 2026, με τις δύο πρώτες ομάδες από κάθε όμιλο βα συνεχίζουν στη διοργάνωση.

Οι όμιλοι της Β΄ προκριματικής φάσης

Α΄ Όμιλος Άλμπα Ιούλια

Μπολιάσκο (Ιταλία)

Σαντ Φελίου (Ισπανία)

Ουνιρέα Αλμπα Ιούλια (Ρουμανία)



Β΄ Όμιλος Αθήνα

Πανιώνιος

Κοζέντσα (Ιταλία)

ΠΑΟΚ

Γ΄ Όμιλος Νόβι Σαντ

Βοϊβοντίνα (Σερβία)

Τενερίφε (Ισπανία)

Χανιά

Μπόχουμ (Γερμανία)

Δ΄ Όμιλος Κωνσταντινούπολη