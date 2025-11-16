Με «τρίποντο» έκλεισαν την 8η αγωνιστική στη Watepolo League γυναικών, ο Πανιώνιος και η Γλυφάδας παίρνοντας ευρείες νίκες απέναντι σε ΝΕ Πατρών και Ηλιούπολη αντίστοιχα...

Πανιώνιος και Γλυφάδα πήραν τη νίκη στην 8η αγωνιστική της Waterpolo League γυναικών απέναντι σε ΝΕ Πατρών και Ηλιούπολη αντίστοιχα, προσθέτοντας ακόμη ένα τρίποντο στο ενεργητικό τους.

Στο ματς που προηγήθηκε χρονικά, η Γλυφάδα επικράτησε με 16-3 της Ηλιούπολης. Ένας εύκολο ματς για την ομάδα των νοτίων προαστίων, η οποία από την αρχή έβαλε τις βάσεις για τη νίκη. Μάλιστα χωρίς να δεχθεί πόντο στο πρώτο οκτάλεπτο (7-0) έβαλε γερές βάσεις για την υπόθεση νίκη. Με το πέρας των οκταλέπτων, η ομάδα της Γλυφάδας διεύρυνε το προβάδισμά της για το τελικό 16-3.

Τα οκτάλεπτα: 7-0, 2-1, 5-1, 2-1

Τα στατιστικά του ματς εδώ

Μετά το τέλος της αναμέτρησης ανάμεσα σε Γλυφάδα και Ηλιούπολη σειρά είχε το ματς στην Πάτρα. Η ΝΕ Πατρών υποδέχθηκε τον Πανιώνιο από τον οποίο ηττήθηκε με 15-8. Το ματς ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να είναι κοντά στο σκορ και να το πρώτο οκτάλεπτο να είναι ισόπαλο (2-2). Από εκεί και πέρα, η ομάδα της Νέας Σμύρνης πήρε το ρυθμό στο ματς και ανέβασε το προβάδισμά του. Έτσι έφτασε στο «διπλό» με το τελικό σκορ 15-8.

Τα οκτάλεπτα: 2-2, 1-5, 2-4, 3-4

Τα στατιστικά του ματς εδώ

Τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής

Άλιμος - Ρέθυμνο 20-11

Γλυφάδα - Ηλιούπολη 16-3

ΝΕ Πατρών - Πανιώνιος 8-15

Εθνικός - Ολυμπιακός 8-13

ΠΑΟΚ - ΝΟ Πατρών (3/12, 14:30)

Χανιά - Βουλιαγμένη (3/12, 14:30)

Η βαθμολογία