Ο ΠΑΟΚ πήρε τη νίκη κόντρα στα Χανιά με 21-12 στον τρίτο και τελευταίο αγώνα για τα προκριματικά του Conference Cup και πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση της διοργάνωσης από την πρώτη θέση...

Ο ελληνικός «εμφύλιος» είχε νικητή τον ΠΑΟΚ και έτσι η πρώτη θέση στον προκριματικό όμιλο του Conference Cup βάφτηκε ασπρόμαυρη. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης επικράτησε με 21-12 των Χανίων, με τις δύο ομάδες να περνούν στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Αγωνιστικά ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος, κάτι το οποίο μεταφράστηκε με μία διαφορά τριών τερμάτων στο πρώτο οκτάλεπτο (6-3). Στη συνέχεια η κρητική ομάδα βελτιώθηκε επιθετικά, ωστόσο οι Θεσσαλονικείς με 5 γκολ έναντι τεσσάρων κατάφεραν ν' ανεβάσουν εκ νέου τη διαφορά και να πάνε με το +4 στο ημίχρονο (11-7).

Στο δεύτερο μισό η ομάδα από τη Θεσσαλονίκη συνέχισε να ελέγχει το ρυθμό. Το σύνολο του Παναγιώτη Βέργου στα επόμενα οκτάλεπτα ανέβασε την υπέρ του διαφορά για να διαμορφωθεί το τελικό 21-12 στο τέλος.

Τα οκτάλεπτα: 6-4, 5-4, 4-2, 6-3.

Τα στατιστικά του αγώνα εδώ.