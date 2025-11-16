Conference Cup: Νικητής στον «εμφύλιο» ο ΠΑΟΚ
Ο ελληνικός «εμφύλιος» είχε νικητή τον ΠΑΟΚ και έτσι η πρώτη θέση στον προκριματικό όμιλο του Conference Cup βάφτηκε ασπρόμαυρη. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης επικράτησε με 21-12 των Χανίων, με τις δύο ομάδες να περνούν στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.
Αγωνιστικά ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος, κάτι το οποίο μεταφράστηκε με μία διαφορά τριών τερμάτων στο πρώτο οκτάλεπτο (6-3). Στη συνέχεια η κρητική ομάδα βελτιώθηκε επιθετικά, ωστόσο οι Θεσσαλονικείς με 5 γκολ έναντι τεσσάρων κατάφεραν ν' ανεβάσουν εκ νέου τη διαφορά και να πάνε με το +4 στο ημίχρονο (11-7).
Στο δεύτερο μισό η ομάδα από τη Θεσσαλονίκη συνέχισε να ελέγχει το ρυθμό. Το σύνολο του Παναγιώτη Βέργου στα επόμενα οκτάλεπτα ανέβασε την υπέρ του διαφορά για να διαμορφωθεί το τελικό 21-12 στο τέλος.
Δείτε ΕπίσηςΤο βίντεο που επιβάλλεται να δεις: Η Πέννυ Ρόγκα κάνει... πλάκα και στο βόλεϊ και μας χάρισε τη φάση της χρονιάς, διάρκειας ενός λεπτού!
Τα οκτάλεπτα: 6-4, 5-4, 4-2, 6-3.
Τα στατιστικά του αγώνα εδώ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.