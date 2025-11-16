Ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη επί του Εθνικού με σκορ 13-8, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Watepolo League γυναικών μεγαλώνοντας κι άλλο την απόσταση από τη δεύτερη θέση της βαθμολογίας...

Μπορεί ο Ολυμπιακός να ήταν το φαβορί στα χαρτιά, αλλά ο Εθνικός ήταν πάρα πολύ ανταγωνιστικός στη μεταξύ τους αναμέτρηση για την 8η αγωνιστική της Watepolo League γυναικών. Οι «ερυθρόλευκες» πήραν μία δύσκολη νίκη με 12-8 και πλέον είναι στο +6 από τη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Η αναμέτρηση στο Εθνικό κολυμβητήριο Πειραιά ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να βρίσκουν από ένα γκολ (1-1). Ο Ολυμπιακός έβρισκε το προβάδισμα, αλλά πάντα ο Εθνικός είχε την απάντηση για να φέρει το σκορ στα ίσα (3-3). Οι δύο ομάδες πήγαν ισόπαλες στο δεύτερο οκτάλεπτο, όπου εκεί οι άμυνες είχαν τον πρώτο λόγο. Ένας γκολ της Χριστίνας Σιούτη στα τελευταία δευτερόλεπτα του οκτάλεπτου έφερε τις «ερυθρόλευκες» να είναι με το προβάδισμα στο τέλος του ημιχρόνου (3-4).

Στις αρχές του δεύτερου μισού ο Ολυμπιακός πήρε προβάδισμα δύο τερμάτων (3-5). Το σύνολο του Ορέστη Σαλάχα κατάφερνε να μειώνει στο ελάχιστο, αλλά και πάλι οι νικήτριες του ελληνικού Super Cup έφταναν στο +2. Μάλιστα, οι τυπικά φιλοξενούμενες έφτασαν και στο +3 τη διαφορα (5-7), αλλά με 2-0 σερί οι «κυανόλευκες» κατάφεραν να μειώσουν στο ένα τέρμα πριν το τέλος της περιόδου.

Ο Ολυμπιακός στο τελευταίο οκτάλεπτο έκανε ξανά πολύ γρήγορα το +2 (6-8). Αν και η Κοντογιάννη έφερε πάλι τη διαφορά στο ένα γκολ (7-8), οι «ερυθρόλευκες» πάτησαν... γκάζι και έστειλαν στο +4 τη διαφορά πέντε λεπτά πριν το τέλος. Η διαφορά αυτή παρέμεινε έως τα τελευταία δευτερόλεπτα του ματς με το 13-8 να είναι το τελικό σκορ, το οποίο διαμόρφωσε η Σιούτη με buzzer - beater.

Τα οκτάτλεπτα: 3-3, 0-1, 3-3, 2-6

Εθνικός (Ο. Σαλάχας): Τζούρκα, Καραγιάννη, Τσιούνγκρη 1, Οικονόμου, Μάμογλου, Τσιμάρα 1, Χατζηκυριακάκη, Μπέτα, Σταυρίδου, Κανετίδου 2, Μπενέκου, Κοντογιάννη 4, Μπέκρη, Μούζη, Σπανδωνίδου

Ολυμπιακός (Δ. Κραβαρίτης): Σταματοπούλου, Διρχαλίδου, Κουρέτα, Τριχά 2, Σιούτη 2, Κραβαρίτη, Νίνου 2, Πλευρίτου 3, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη 2, Βαν ντεν Νόμπελστιν, Σέκουλιτς 1, Λαναρά