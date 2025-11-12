Πανιώνιος – Εθνικός 13-7: «Φρένο» στην αήττητη πορεία των «κυανόλευκων»
Ο Πανιώνιος έβαλε τέλος στο αήττητο σερί του Εθνικού, επικρατώντας με εντυπωσιακό τρόπο 13-7 στο ντέρμπι της 7ης αγωνιστικής της Waterpolo League γυναικών. Με αυτή τη νίκη, η ομάδα της Νέας Σμύρνης όχι μόνο ανέβηκε βαθμολογικά, αλλά έριξε και τις «κυανόλευκες» από την κορυφή στην οποία βρίσκεται μόνος ο Ολυμπιακός.
Ο Εθνικός ξεκίνησε εντυπωσιακά το ματς και προηγήθηκε 3-0 στο πρώτο τρίλεπτο, δείχνοντας έτοιμος να επιβάλει τον ρυθμό του. Ωστόσο, η συνέχεια ανήκε ολοκληρωτικά στον Πανιώνιο. Η ομάδα του Τάσου Παπαναστασίου αντέδρασε με εξαιρετική άμυνα, ενώ είχε σε σπουδαία μέρα την τερματοφύλακα Εντίνα Γκανγκλ, που πραγματοποίησε καθοριστικές επεμβάσεις.
Με επιμέρους σκορ 7-1 στη δεύτερη περίοδο, οι «κυανέρυθρες» ανέτρεψαν πλήρως τα δεδομένα, φτάνοντας στο ημίχρονο με προβάδισμα 8-4. Στην επανάληψη διατήρησαν τον έλεγχο του παιχνιδιού, εκμεταλλεύτηκαν τα λάθη του αντιπάλου και πανηγύρισαν μία σημαντική νίκη με το τελικό 13-7.
Τα οκτάλεπτα: 2-3, 6-1, 3-2, 2-1
Τα στατιστικά του αγώνα εδώ
