Ο Ολυμπιακός συνέχισε το σερί του στην Waterpolo League γυναικών επικρατώντας με 26-12 του ΠΑΟΚ στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος...

Ξεκούραστο απόγευμα είχε ο Ολυμπιακός στο Εθνικό κολυμβητήριο Πειραιά. Οι «ερυθρόλευκες» επικράτησαν με 26-12 του ΠΑΟΚ, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Waterpolo League γυναικών.

Με αυτή την επικράτηση, οι νικήτριες του φετινού Super Cup Ελλάδας, παρέμειναν στη κορυφή του βαθμολογικού πίνακα έχοντας το απόλυτο.

Όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, οι «ερυθρόλευκες» πήραν από την αρχή του ματς τον έλεγχο. Σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα πήραν διψήφια διαφορά τερμάτων, με την οποία έκλεισαν το πρώτο ημίχρονο (15-5).

Στη συνέχεια, ο ΠΑΟΚ κατάφερε να ρίξει κατά ένα γκολ τη διαφορά (20-11), ωστόσο στη συνέχεια το σύνολο του Δημήτρη Κραβαρίτη έστειλε και πάλι τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα για να διαμορφωθεί το τελικό 26-12.

Τα οκτάλεπτα: 9-3, 6-2, 5-6, 6-1

