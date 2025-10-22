Π. Φάληρο - Βουλιαγμένη 10-19: Διπλό στην έδρα τους οι «μπέμπηδες»
Η Βουλιαγμένη δεν είχε πρόβλημα να νικήσει το Παλαιό Φάληρο με 19-10 στο κολυμβητήριο του Λαιμού, σε εξ αναβολής αγώνα της 2ης αγωνιστικής στη Waterpolo League ανδρών.
Η ομάδα ήταν τυπικά φιλοξενούμενες απέναντι στο Παλαιό Φάληρο, σε ένα παιχνίδι που δεν είχε γίνει στο Τροκαντερό, λόγω προβλήματος στο χρονόμετρο της επίθεσης.
Οι «μπέμπηδες» δεν είχαν προβλήματα για να νικήσουν το Παλαιό Φάληρο, καθώς από το πρώτο οκτάλεπτο προηγήθηκαν με 7-0, έκλεισαν το πρώτο ημίχρονο στο 12-4 και σε παρόμοιους ρυθμούς ο αγώνας κύλησε και ολοκληρώθηκε με 19-10 και τη Βουλιαγμένη να φθάνει στη 2η νίκη της σε τρεις αγωνιστικές στον Α' Όμιλο της 1ης φάσης.
Τα οκτάλεπτα: 0-7, 4-5, 3-4, 3-3.
Για τον Α' Όμιλο το βράδυ της Τετάρτης (22/10, 20:30) η Χίος τυπικά γηπεδούχος, θα αντιμετωπίσει τη Χανιά στο κολυμβητήριο της Νέας Σμύρνης, σε εξ αναβολής αγώνα της 1ης αγωνιστικής.
Η βαθμολογία - Α' Όμιλος
(3η αγωνιστική)
- 1.Παναθηναϊκός 9
- 2.Εθνικός 6
- 3.Πανιώνιος 6
- 4.Βουλιαγμένη 6
- 5.Π. Φάληρο 3
- 6.Χανιά 1*
- 7.ΝΟΠ 1
- 8.Χίος 0*
*Σε δύο παιχνίδια
