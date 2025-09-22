Την απόκτηση της Κίρα Κρίστμας ανακοίνωσε η ομάδα της Βουλιαγμένης στο πλαίσιο της ενίσχυσης του ρόστερ για τη σεζόν 2025-26 στην Α1 Γυναικών...

Λίγες εβδομάδες πριν την έναρξη της νέας σεζόν στο πρωτάθλημα της Α1 Γυναικών στο πόλο, η Βουλιαγμένη συνεχίζει την ενίσχυση του ρόστερ της. Πιο συγκεκριμένα, ανακοίνωσε την απόκτηση της Κίρα Κρίστμας.

Η 28χρονη αθλήτρια θα ενισχύσει το ρόστερ των πρωταθλητριών Ελλάδας, έχοντας εμπειρία από τις ελληνικές πισίνες μιας και έχει φορέσει στο παρελθόν το σκουφάκι του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ.

Η ανακοίνωση της Βουλιαγμένης

«Ο Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης με χαρά ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας του με την αθλήτρια Kyra Christmas.

Γεννημένη στις 14 Μαρτίου 1997, η Καναδή πολίστρια αγωνίζεται στη θέση του περιφερειακού. Η Kyra συμμετείχε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο 2020, όπου ήταν η κορυφαία σκόρερ της Καναδικής ομάδας. Η καριέρα της περιλαμβάνει ένα ασημένιο μετάλλιο στους Παναμερικανικούς Αγώνες το 2019 και συμμετοχές στο FINA World Championships, FINA World League και FINA World Cup.

Είναι γνώριμη στο ελληνικό κοινό, καθώς έχει αγωνιστεί στο παρελθόν στην ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό.

Η ίδια δήλωσε σχετικά με τη μεταγραφή της στον Ν.Ο.Β.:

"Είμαι πολύ χαρούμενη που θα είμαι μέλος της ομάδας στην φετινή προσπάθεια. Πιστεύω ότι θα έχουμε μια εξαιρετική χρονιά και την ευκαιρία να κερδίσουμε ξανά τίτλους".

Kαλωσορίζουμε την Kyra στην οικογένεια του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης!».

