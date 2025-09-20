Βουλιαγμένη - Ολυμπιακός: Την 1η Οκτωβρίου το Super Cup γυναικών
Για τρίτη φορά θα διοργανωθεί ο θεσμός του Super Cup Ελλάδας γυναικών, στον οποίο Βουλιαγμένη και Ολυμπιακός θα διεκδικήσουν τον πρώτο τίτλο της χρονιάς πριν την έναρξη της σεζόν στην Α1 Γυναικών στο πόλο.
Η αναμέτρηση αυτή προγραμματίστηκε για την 1η Οκτωβρίου και θα λάβει χώρα στο κολυμβητήριο της Γλυφάδας. Το πρώτο σπριντ αναμένεται στις 19:00 και η μετάδοση του αγώνα θα γίνει από την ΕΡΤ.
Υπενθυμίζεται πως σε αυτόν τον αγώνα, η Βουλιαγμένη θα βρίσκεται εκεί ως η πρωταθλήτρια της περασμένης σεζόν ενώ ο Ολυμπιακός ως η κυπελλούχος ομάδα. Στις προηγούμενες δύο διοργανώσεις του Super Cup Ελλάδας οι «ερυθρόλευκες» έχουν ισάριθμες κατακτήσεις του τίτλου με πρώτη νίκη κόντρα στον Νηρέα Χαλανδρίου (30-4) και δεύτερη κόντρα στον Εθνικό (13-8).
Σημειώνεται πως κάτι αντίστοιχο δεν θα γίνει στους άνδρες καθώς ο Ολυμπιακός έκανε το double την περυσινή χρονιά.
Δείτε την εκπομπή Galacticos στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.