Η ημέρα και η ώρα της διεξαγωγής του Super Cup Ελλάδας γυναικών προγραμματίστηκε για την 1η Οκτωβρίου, όπου Βουλιαγμένη και Ολυμπιακός θα διεκδικήσουν τον πρώτο τίτλο της χρονιάς.

Για τρίτη φορά θα διοργανωθεί ο θεσμός του Super Cup Ελλάδας γυναικών, στον οποίο Βουλιαγμένη και Ολυμπιακός θα διεκδικήσουν τον πρώτο τίτλο της χρονιάς πριν την έναρξη της σεζόν στην Α1 Γυναικών στο πόλο.

Η αναμέτρηση αυτή προγραμματίστηκε για την 1η Οκτωβρίου και θα λάβει χώρα στο κολυμβητήριο της Γλυφάδας. Το πρώτο σπριντ αναμένεται στις 19:00 και η μετάδοση του αγώνα θα γίνει από την ΕΡΤ.

Υπενθυμίζεται πως σε αυτόν τον αγώνα, η Βουλιαγμένη θα βρίσκεται εκεί ως η πρωταθλήτρια της περασμένης σεζόν ενώ ο Ολυμπιακός ως η κυπελλούχος ομάδα. Στις προηγούμενες δύο διοργανώσεις του Super Cup Ελλάδας οι «ερυθρόλευκες» έχουν ισάριθμες κατακτήσεις του τίτλου με πρώτη νίκη κόντρα στον Νηρέα Χαλανδρίου (30-4) και δεύτερη κόντρα στον Εθνικό (13-8).

Σημειώνεται πως κάτι αντίστοιχο δεν θα γίνει στους άνδρες καθώς ο Ολυμπιακός έκανε το double την περυσινή χρονιά.

