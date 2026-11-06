Το πρώτο ντέρμπι «αιωνίων» στη σεζόν ήταν πραγματικό ντέρμπι στο τέλος είχε και πάλι χρώμα «ερυθρόλευκο», με τον Ολυμπιακό να νικά τον Παναθηναϊκό με 15-12 στον Πειραιά για την 7η αγωνιστική της Waterpolo League, διευρύνοντας το μεταξύ τους σερί στο 64-0!

Ο Ολυμπιακός ήταν ο θριαμβευτής στο πρώτο ντέρμπι της χρονιάς απέναντι στον φιλόδοξο Παναθηναϊκό, οι «ερυθρόλευκοι» παρέμειναν το αφεντικό απέναντι στους «πράσινους», επικρατώντας με 15-12 στον Πειραιά, στον εναρκτήριο αγώνα της 7ης αγωνιστικής στη Waterpolo League.

Οι πρωταθλητές συνέχισαν με το απόλυτο στο πρωτάθλημα, ο Παναθηναϊκός γνώρισε τη 2η ήττα και το «ερυθρόλευκο» σερί νικών ανέβηκε στο 64-0. Η τελευταία νίκη για τον Παναθηναϊκό απέναντι στον Ολυμπιακό χρονολογείται από τις 17 Φεβρουαρίου 2001 με 7-6, για την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος.

Σημαντικό ρόλο στην τελική επικράτηση του Ολυμπιακού είχε ο τερματοφύλακας Παναγιώτης Τζωρτζάτος, ενώ ο νεοφερμένος στον Πειραιά, Μάνος Σολανάκης, έδειξε απλά πως αξίζει να πάρει συμμετοχή και στο Champions League.



Από το -4, στο +3 ο Ολυμπιακός

Το παιχνίδι εξελίχθηκε με ένα απρόσμενο σενάριο, οι παίκτες του Παναθηναϊκού μπήκαν πιο συγκεντρωμένοι, βρήκαν λύσεις στην κόντρα, αλλά και τρία πέναλτι, που αποτέλεσαν τη βάση να προηγηθούν με 5-1, στα 2:30 πριν από το τέλος του 1ου οκταλέπτου.

Ο Έλβις Φάτοβιτς κάλεσε άρον άρον τάιμ άουτ και η εικόνα άλλαξε. Οι γηπεδούχοι σε 39 δευτερόλεπτα μείωσαν σε 5-4 κι εκεί άρχισε η δική τους αντεπίθεση.

Ο Λόρεν Φάτοβιτς-γιος του προπονητή-ισοφάρισε σε 5-5, ο Σολανάκης, έδωσε το προβάδισμα με 7-6 και ο Αλαφραγκής έκλεισε το «ερυθρόλευκο» 8-1, που έφερε τον Ολυμπιακό στο +3 (9-6).

Ο Στάθης Καλογερόπουλος με τρία γκολ κράτησε επιθετικά τον Παναθηναϊκό, μειώνοντας σε 10-9, οι Σολανάκης και Λόρεν Φάτοβιτς έκαναν το 12-9, οι φιλοξενούμενοι πλησίασαν ξανά σε απόσταση ενός γκολ (12-11, 13-12) με εκτελέσεις πέναλτι από τον Γκιουβέτση, όμως η εκτέλεση από τον Άνγκιαλ για το 14-12 (1:43), έδωσε προβάδισμα νίκης, με τον Γκίλλα να διαμορφώνει το τελικό 15-12, μια νίκη που ουσιαστικά από τώρα δίνει στον Ολυμπιακό το πλεονέκτημα έδρας στα play offs.

Τα οκτάλεπτα: 4-5, 5-2, 3-3, 3-2.

Ολυμπιακός ( Ελβις Φάτοβιτς): Ζερδεβάς, Άνγκιαλ 2, Λόρεν Φάτοβιτς 4, Γενηδουνιάς 2, Φουντούλης 2, Παπαναστασίου 1, Γκίλλας, Σολανάκης 2, Αλαφραγκής 1, Σπάχιτς, Αλαμάνος, Δήμου, Τζωρτζάτος, Πούρος, Μαθιόπουλος

Παναθηναϊκός (Μάζης): Γουάινμπεργκ, Χαλυβόπουλος 1, Σκουμπάκης 1, Παπανικολάου 1, Γκιουβέτσης 3, Αλβέρτης, Κουρουβάνης, Καλογερόπουλος 3, Παπασηφάκης 1, Δ. Νικολαΐδης, Ντόλτσε 1, Ηλιόπουλος, Κοπελιάδης 1.

Η βαθμολογία - (6η αγωνιστική)