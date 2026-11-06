Παπαναστασίου στο Gazzetta: « Δείξαμε ψυχραιμία στις δύσκολες στιγμές και πήραμε τη νίκη»

Ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου μίλησε στο Gazzetta για τη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στον Παναθηναϊκό με 15-12 και για τον επερχόμενο αγώνα με την Σαμπαντέλ για το Champions League.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού στο «αιώνιο ντέρμπι» με 15-12 για την 7η αγωνιστική της Water Polo League Ανδρών στο εθνικό κολυμβητήριο Πειραιά «Πέτρος Καπαγέρωφ».

Ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου μίλησε στο Gazzetta για την νίκη των «ερυθρολεύκων» απέναντι στους «πράσινους», καθώς και για την επερχόμενη αναμέτρηση του Ολυμπιακού κόντρα στην Σαμπαντέλ για την 3η αγωνιστική του LEN Champions League.

Συγκεκριμένα, αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα των δύο «αιωνίων», ο 27χρονος περιφερειακός του Ολυμπιακού ανέφερε για την αναμέτρηση: «Ο Παναθηναϊκός μπήκε στον αγώνα πολύ πιο δυνατά από εμάς και το θέμα του κακού ξεκινήματος στους αγώνες είναι κάτι που πρέπει να βελτιώσουμε στη συνέχεια. Παρόλα αυτά η ομάδα έδειξε ψυχραιμία, δεν αφήσαμε να μας καταβάλει καθόλου το άγχος και καταφέραμε να ανακάμψουμε γρήγορα. Υπήρξαν στιγμές, θεωρώ, που μπορούσαμε να ξεφύγουμε στο σκορ αλλά δεν τα καταφέραμε λόγω της αστοχίας στην επίθεση. Από εκεί και πέρα είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι με τη νίκη».

Ο Παπαναστασίου, για την επόμενη αναμέτρηση κόντρα στη Σαμπαντέλ, τόνισε: «Επειδή στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό έγιναν κάποια λάθη, θα δούμε το βίντεο του αγώνα για να καταλάβουμε τι μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερα. Αυτό θα μας βοηθάει πάντα για τη συνέχεια των αγωνιστικών υποχρεώσεων. Σίγουρα θα γίνουν κάποιες διορθώσεις πάνω στα λάθη μας, αλλά σε τρεις μέρες μέχρι τον επόμενο αγώνα, δεν έχουμε πολλά περιθώρια για ραγδαίες αλλαγές, αλλά πρέπει να είμαστε έτοιμοι ψυχολογικά και πνευματικά γι' αυτόν τον δύσκολο και εξίσου σημαντικό αγώνα που έρχεται».