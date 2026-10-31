Η Βουλιαγμένη νίκησε εκτός έδρας τη Σαντ Αντρέου με 17-8 και άρχισε εντυπωσιακά την παρουσία της στη φάση των ομίλων του Champions League γυναικών.

Η Σαντ Αντρέου δεν θυμίζει την ομάδα των προηγούμενων ετών, όμως αυτό δεν αφαιρεί σε καμία περίπτωση την εντυπωσιακή νίκη της Βουλιαγμένης με 17-8 στην έδρα της ισπανικής ομάδας στην πρεμιέρα της φάσης των ομίλων του Champions League γυναικών.

H ομάδα του Λαιμού παίρνει μέρος στον 3ο όμιλο, όπου βρίσκονται επίσης η Τεργέστη με την Καταλούνια και είναι το φαβορί για την πρόκριση από την 1η θέση στην επόμενη φάση.

Η Βουλιαγμένη προηγήθηκε 4-0 στο 6ο λεπτό, η Μουλχάουζεν και η Ξενάκη έκαναν το 5-2 και το 6-3, με τη Σαντ Αντρέου να μειώνει σε 6-5, πέντε δευτερόλεπτα πριν από την ολοκλήρωση του β' οκταλέπτου.

Ακολούθησε το ξέσπασμα της Βουλιαγμένης με τα πέντε διαδοχικά γκολ, που ανέβασαν τη διαφορά στο 11-5, με την Καλογεροπούλου να πετυχαίνει το 12-6 και την ελληνική ομάδα στο τελευταίο οκτάλεπτο να φθάνει με χαρακτηριστική άνεση στο τελικό 17-8.

H Βουλιαγμένη για τη 2η αγωνιστική θα υποδεχθεί την Τεργέστη στις 14 Νοεμβρίου.

Tα οκτάλεπτα: 1-4, 4-2, 1-6, 2-5.

Σαντ Αντρέου (Μαρκ Ιγκλέσιας): Γκόμεζ, Φερνάντεζ Καμπαγιέρο 2, Τζούτε 2, Ντε Μιράντα, Βενγκούτ, Νίκολας Λόπεθ, Γκαρσκία Γκοδόι 1, Βιλαντότ 1, Νταλμάσες 1, Ράμος Φερνάντεζ 1, Γουέστον, Μπούις, Φάρε,

Βουλιαγμένη (Κώστας Χατζηδάκης): Κοτσιώνη, Κοβάτσεβιτς 1, Καλογεροπούλου 1, Ελευθεριάδου 1, Γιαννοπούλου 2, Ξενάκη 1, Φουντωτού 3, Ρόγκε, Γιάουστρα 3, Ανδρεάδη 1, Μουλχάουζεν 3, Αγγελίδη, Καρύτσα, Φουράκη 1.