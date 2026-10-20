ΠΑΟΚ: «Έσπασε» το αήττητο του Πανιωνίου στη Νέα Σμύρνη
Ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 11-7 στη Νέα Σμύρνη επί του Πανιωνίου, με όπλα του την άμυνα και τον Ξενοφώντα Σιορδίλη να κάνει μεγάλες αποκρούσεις. Οι «ασπρόμαυροι» σταμάτησαν το αήττητο σερί του Πανιωνίου, ο οποίος ως τώρα είχε το απόλυτο νικών στη Water Polo League ανδρών μαζί με τον Ολυμπιακό.
Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε παίρνοντας προβάδισμα 2-0 στα πρώτα τρία λεπτά της αναμέτρησης, με τον Πανιώνιο να μειώνει σε 2-1 με τον Λάζιτς. Οι «ασπρόμαυροι» κράτησαν χαμηλά στο σκοράρισμα τον Πανιώνιο, χάρη στις εξαιρετικές αποκρούσεις του Ξενοφώντα Σιορδίλη, και προηγήθηκαν στο πρώτο οκτάλεπτο με 3-1.
Η ομάδα του Θανάση Πλατανίτη, στο δεύτερο οκτάλεπτο συνέχισε στον ίδιο ρυθμό, σε άμυνα και επίθεση, και αύξησε τη διαφορά του σκορ σε 6-1, έχοντας πλέον μεγάλες πιθανότητες για τη νίκη. Ο Πανιώνιος, που χρειάστηκε να περάσουν κάτι παραπάνω από 12 αγωνιστικά λεπτά για να βρει δεύτερο γκολ, σκόραρε πάλι με τον Λάζιτς και μείωσε σε 6-2, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο μισό του αγώνα.
Στο τρίτο οκτάλεπτο ο ΠΑΟΚ, με όπλο την άμυνά του, θέλησε να τελειώσει την αναμέτρηση όσο συντομότερα μπορούσε, βλέποντας και τον Πανιώνιο να μην μπορεί να βρει λύσεις. Ο ΠΑΟΚ έφτασε τη διαφορά στα πέντε τέρματα με 9-4, με τον Πανιώνιο, παρόλο που βελτιώθηκε σταδιακά στην επίθεση, να μην μπορεί να μαζέψει, για την ώρα, τη διαφορά.
Στο τελευταίο οκτάλεπτο, ο Πανιώνιος προσπάθησε να απειλήσει και να μπει στον αγώνα και αρχικά μείωσε σε 9-6. Ο Αλέξανδρος Γούνας με εύστοχο πέναλτι πλησίασε κι άλλο με τη διαφορά πλέον στα δύο τέρματα, κάνοντας πλέον την ανατροπή ένα πιθανό σενάριο. Ο Μάριν Ντέλιτς όμως έδωσε ανάσα στον ΠΑΟΚ, με δύο γκολ, σημειώνοντας το 11-7 και τελειώνοντας, στο σημείο αυτό, την αναμέτρηση.
Τα οκτάλεπτα: 1-3, 1-3, 2-3, 3-2
Πανιώνιος (Χατζηθεοδώρου): Ριστίσεβιτς, Μπουζαλάς, Κ. Μπιτσάκος 1, Σ. Καρατζάς, Τσολακούδης 1, Γούβης, Γραμματικός, Α. Μπιτσάκος, Λάζιτς 2, Γούνας 2, Κουκουνάς, Καπετανάκης, Παρτσόγλου, Ο. Καρατζάς 1, Αλμπέρτης.
ΠΑΟΚ (Πλατανίτης): Βεκρής, Π. Προσινικλής 2, Μπιτσάκος 1, Ν. Προσινικλής,, Δερβίσης, Μπόμπος, Ντέλιτς 5, Κολόμβος, Φαν ντερ Βάιντεν 1, Λυκούδης 2, Σιορδίλης, Τάτσης, Καραλής.
Αποτελέσματα-Πρόγραμμα-Βαθμολογία (5η αγωνιστική)
Τρίτη 20 Οκτωβρίου
- Πανιώνιος-ΠΑΟΚ 7-11
Παρασκευή 23 Οκτωβρίου
- 14:00 Κολ. Βουλιαγμένης, Βουλιαγμένη-Γλυφάδα
Σάββατο 24 Οκτωβρίου
- 14:00 Εθνικό Κολ. Πειραιά, Ολυμπιακός-ΓΣ Περιστερίου
- 16:00 Εθνικό Κολ. Πειραιά, Εθνικός-Ηλυσιακός
- 18:00 «Ρέστειο» Κολ., Π. Φάληρο- Απόλλων Σμύρνης
- 21:00 «Σεράφειο» Κολ., Παναθηναϊκός-Χίος
Τετάρτη 4 Νοεμβρίου
- 13:00 Κολ. Ηρακλείου, Χανιά-Υδραϊκός
Βαθμολογία
- 1.Ολυμπιακός 12
- 2.Πανιώνιος 12*
- 3.Απόλλων Σμ. 9
- 4.Παναθηναϊκός 9
- 5.Βουλιαγμένη 9
- 6.Υδραϊκός 9
- 7.Π Φάληρο 7
- 8.ΠΑΟΚ 6*
- 9.Εθνικός 6
- 10.Χίος 4
- 11.Γλυφάδα 1
- 12.ΓΣ Περιστερίου 0
- 13.Χανιά 0
- 14.Ηλυσιακός 0
*Με αγώνα παραπάνω
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