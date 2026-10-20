Ο ΠΑΟΚ, με τη φοβερή του άμυνα, νίκησε στη Νέα Σμύρνη με11-7 και σταμάτησε το αήττητο σερί του Πανιωνίου, ανοίγοντας την αυλαία της 5ης αγωνιστικής της Water Polo League ανδρών.

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 11-7 στη Νέα Σμύρνη επί του Πανιωνίου, με όπλα του την άμυνα και τον Ξενοφώντα Σιορδίλη να κάνει μεγάλες αποκρούσεις. Οι «ασπρόμαυροι» σταμάτησαν το αήττητο σερί του Πανιωνίου, ο οποίος ως τώρα είχε το απόλυτο νικών στη Water Polo League ανδρών μαζί με τον Ολυμπιακό.

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε παίρνοντας προβάδισμα 2-0 στα πρώτα τρία λεπτά της αναμέτρησης, με τον Πανιώνιο να μειώνει σε 2-1 με τον Λάζιτς. Οι «ασπρόμαυροι» κράτησαν χαμηλά στο σκοράρισμα τον Πανιώνιο, χάρη στις εξαιρετικές αποκρούσεις του Ξενοφώντα Σιορδίλη, και προηγήθηκαν στο πρώτο οκτάλεπτο με 3-1.

Η ομάδα του Θανάση Πλατανίτη, στο δεύτερο οκτάλεπτο συνέχισε στον ίδιο ρυθμό, σε άμυνα και επίθεση, και αύξησε τη διαφορά του σκορ σε 6-1, έχοντας πλέον μεγάλες πιθανότητες για τη νίκη. Ο Πανιώνιος, που χρειάστηκε να περάσουν κάτι παραπάνω από 12 αγωνιστικά λεπτά για να βρει δεύτερο γκολ, σκόραρε πάλι με τον Λάζιτς και μείωσε σε 6-2, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο μισό του αγώνα.

Στο τρίτο οκτάλεπτο ο ΠΑΟΚ, με όπλο την άμυνά του, θέλησε να τελειώσει την αναμέτρηση όσο συντομότερα μπορούσε, βλέποντας και τον Πανιώνιο να μην μπορεί να βρει λύσεις. Ο ΠΑΟΚ έφτασε τη διαφορά στα πέντε τέρματα με 9-4, με τον Πανιώνιο, παρόλο που βελτιώθηκε σταδιακά στην επίθεση, να μην μπορεί να μαζέψει, για την ώρα, τη διαφορά.

Στο τελευταίο οκτάλεπτο, ο Πανιώνιος προσπάθησε να απειλήσει και να μπει στον αγώνα και αρχικά μείωσε σε 9-6. Ο Αλέξανδρος Γούνας με εύστοχο πέναλτι πλησίασε κι άλλο με τη διαφορά πλέον στα δύο τέρματα, κάνοντας πλέον την ανατροπή ένα πιθανό σενάριο. Ο Μάριν Ντέλιτς όμως έδωσε ανάσα στον ΠΑΟΚ, με δύο γκολ, σημειώνοντας το 11-7 και τελειώνοντας, στο σημείο αυτό, την αναμέτρηση.

Τα οκτάλεπτα: 1-3, 1-3, 2-3, 3-2

Πανιώνιος (Χατζηθεοδώρου): Ριστίσεβιτς, Μπουζαλάς, Κ. Μπιτσάκος 1, Σ. Καρατζάς, Τσολακούδης 1, Γούβης, Γραμματικός, Α. Μπιτσάκος, Λάζιτς 2, Γούνας 2, Κουκουνάς, Καπετανάκης, Παρτσόγλου, Ο. Καρατζάς 1, Αλμπέρτης.

ΠΑΟΚ (Πλατανίτης): Βεκρής, Π. Προσινικλής 2, Μπιτσάκος 1, Ν. Προσινικλής,, Δερβίσης, Μπόμπος, Ντέλιτς 5, Κολόμβος, Φαν ντερ Βάιντεν 1, Λυκούδης 2, Σιορδίλης, Τάτσης, Καραλής.

Αποτελέσματα-Πρόγραμμα-Βαθμολογία (5η αγωνιστική)

Τρίτη 20 Οκτωβρίου

Πανιώνιος-ΠΑΟΚ 7-11

Παρασκευή 23 Οκτωβρίου

14:00 Κολ. Βουλιαγμένης, Βουλιαγμένη-Γλυφάδα

Σάββατο 24 Οκτωβρίου

14:00 Εθνικό Κολ. Πειραιά, Ολυμπιακός-ΓΣ Περιστερίου

16:00 Εθνικό Κολ. Πειραιά, Εθνικός-Ηλυσιακός

18:00 «Ρέστειο» Κολ., Π. Φάληρο- Απόλλων Σμύρνης

21:00 «Σεράφειο» Κολ., Παναθηναϊκός-Χίος

Τετάρτη 4 Νοεμβρίου

13:00 Κολ. Ηρακλείου, Χανιά-Υδραϊκός

Βαθμολογία

1.Ολυμπιακός 12

2.Πανιώνιος 12*

3.Απόλλων Σμ. 9

4.Παναθηναϊκός 9

5.Βουλιαγμένη 9

6.Υδραϊκός 9

7.Π Φάληρο 7

8.ΠΑΟΚ 6*

9.Εθνικός 6

10.Χίος 4

11.Γλυφάδα 1

12.ΓΣ Περιστερίου 0

13.Χανιά 0

14.Ηλυσιακός 0

*Με αγώνα παραπάνω