Το Π. Φάληρο νίκησε στο φινάλε τον Ηλυσιακό και 3η θέση στη Waterpolo League

Το Παλαιό Φάληρο με buzzerbeater από τον Γιάννη Μπεριστιάνο νίκησε τον Ηλυσιακό με 10-9 κι έδωσε συνέχεια στην εξαιρετική του εκκίνηση στη Waterpolo League ανδρών.

Με γκολ από τον Γιάννη Μπεριστιάνο, στον παίκτη παραπάνω, δύο δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί η αναμέτρηση στο Ρέστειο κολυμβητήριο, το Παλαιό Φάληρο επιβλήθηκε επί του μαχητικού Ηλυσιακού με 10-9, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής στην Waterpolo League ανδρών.

Η ομάδα του Π. Φαλήρου συνεχίζει την πολύ καλή εκκίνηση στο πρωτάθλημα και με απολογισμό δύο νικών και μιας ισοπαλίας, ανέβηκε προσωρινά στην 3η θέση της βαθμολογίας, σε αντίθεση με την ομάδα των Ιλισίων που έχασε την ευκαιρία να ξεκολλήσει από το μηδέν.

Ο Ηλυσιακός προηγήθηκε 5-3 στα μέσα του β' οκταλέπτου, όμως το τέλος της 3ης περιόδου βρήκε το Π. Φάληρο να έχει το προβάδισμα με 7-5.

Ο Κοντονής διατήρησε τη διαφορά (8-6), στο 1ο λεπτό της 4ης περιόδου, ο Παπαδημητρίου την αύξησε στο 9-6 (3:10), όμως οι φιλοξενούμενοι σε διάστημα 85 δευτερολέπτων με δύο γκολ από τον Λεμπέση κι ένα από τον Τσιρώνη ισοφάρισαν 9-9 (1:23), πριν ο 38χρονος Γιάννης Μπεριστιάνος σημειώσει το νικητήριο γκολ για το 10-9.

Τα οκτάλεπτα: 3-2, 1-3, 3-0, 3-4.

Παλαιό Φάληρο (Κώστας Βαμβακάρης): Γαλανίδης, Λιαπάκης 1, Ογκουζκάν, Παπαδημητρίου 1, Αγιωργούσης, Θεοδόσης-Παπαλουκάς 2, Κοντονής 4, Χέλμης, Μπεριστιάνος 1, Καλής, Τσαχιλίδης 1, Λουκάτος, Αϊβαλιώτης, Γκαβογιαννάκης, Κουστουμπάρδης.

Ηλυσιακός (Γιάννης Πρίμπας): Τρελλόπουλος, Α. Λαμπρόπουλος, Μαρσέλλος 1, Κεχαλάρης, Γκιτσάκης 2, Φ. Λαμπρόπουλος, Μάμμος, Κάργας, Σιαμάς 2, Σηφάκης, Λεμπέσης 2, Πατσίκας, Ασβεστής, Μόκκας, Τσιρώνης.

Πρόγραμμα-Αποτελέσματα-Βαθμολογία (3η αγωνιστική)

Σάββατο 10 Οκτωβρίου

Εθνικός-Χανιά 14-7

Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 20-6

Χίος-ΓΣ Περιστερίου 18-12

Πανιώνιος-Γλυφάδα 17-6

Κυριακή 11 Οκτωβρίου

Π. Φάληρο-Ηλυσιακός 10-9

Τετάρτη 14 Οκτωβρίου

19:30 «Αντ Δημητρόπουλος», Υδραϊκός-Βουλιαγμένη

21:30 Κολ. «Σεράφειο», Παναθηναϊκός-Απόλλων Σμύρνης

Βαθμολογία

1.Ολυμπιακός 9

2.Πανιώνιος 9

3.Π Φάληρο 7

4.Παναθηναϊκός 6*

5.Απόλλων Σμ. 6*

6.Υδραϊκός 6*

7.Χίος 4

8.Βουλιαγένη 3*

9.Εθνικός 3

10.Γλυφάδα 1

11.ΠΑΟΚ 1

12.ΓΣ Περιστερίου 0

13.Χανιά 0

14.Ηλυσιακός 0

*Με αγώνα λιγότερο