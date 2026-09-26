Ολυμπιακός - ΑΕΚ: Τα πεπραγμένα του Λαρεντζάκη στο επίσημο ντεμπούτο του με τα «κιτρινόμαυρα»
Οι «ερυθρόλευκοι» πήραν τη νίκη απέναντι στην ΑΕΚ με 93-80 και τη πρόκριση στον τελικό του Super Cup (27/09, 20:00), με τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη να τίθεται για πρώτη φορά αντίπαλος της πρώην ομάδας του.
Και μάλιστα στο... δικό του επίσημο ντεμπούτο με τη φανέλα της ΑΕΚ έχοντας επιστρέψει στην Ένωση ύστερα από έξι χρόνια στον Ολυμπιακό.
Ο «Λάρι» αγωνίστηκε 18:35 λεπτά στον ημιτελικό κόντρα στην μέχρι πρότινος ομάδα του έχοντας 6 πόντους με 0/1 δίποντο, 1/4 τρίποντα, 3/5 βολές, 5 ασίστ, 2 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα και 3 λάθη.
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