Ολυμπιακός - ΑΕΚ: Η ηγετική εμφάνιση του Μοντέρο στον ημιτελικό
Ο Ολυμπιακός κατάφερε να δώσει συνέχεια στις νίκες του και μαζί πήρε και το εισιτήριο για τον τελικό του Stoiximan Super Cup επικρατώντας της ΑΕΚ με 93-80.
Ο Γιαν Μοντέρο ήταν ξεκάθαρα ο παίκτης «κλειδί» της νίκης του Ολυμπιακού, καθώς όταν η ΑΕΚ μείωσε τη διαφορά στους 7 πόντους (82-75) 05:30 πριν το φινάλε, βγήκε μπροστά και τόσο μέσω του σκορ του, όσο και με το μοίρασμα της μπάλας μετατράπηκε στον ηγέτη του παρκέ, όταν ο Γιώργος Μπαρτζώκας το χρειάστηκε.
Ο Δομινικανός γκαρντ ολοκλήρωσε το ματς με με 19 πόντους, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα και μόλις ένα λάθος σε 20 λεπτά συμμετοχής στοι πρώτο του επίσημο ματς κόντρα σε ελληνική ομάδα.
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