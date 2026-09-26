O Γιαν Μοντέρο πάτησε... γκάζι στο τέταρτο δεκάλεπτο και μετατράπηκε σε παράγοντα «Χ» της νίκης του Ολυμπιακού κόντρα στην ΑΕΚ στον ημιτελικό του Stoiximan Super Cup.

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να δώσει συνέχεια στις νίκες του και μαζί πήρε και το εισιτήριο για τον τελικό του Stoiximan Super Cup επικρατώντας της ΑΕΚ με 93-80.

Ο Γιαν Μοντέρο ήταν ξεκάθαρα ο παίκτης «κλειδί» της νίκης του Ολυμπιακού, καθώς όταν η ΑΕΚ μείωσε τη διαφορά στους 7 πόντους (82-75) 05:30 πριν το φινάλε, βγήκε μπροστά και τόσο μέσω του σκορ του, όσο και με το μοίρασμα της μπάλας μετατράπηκε στον ηγέτη του παρκέ, όταν ο Γιώργος Μπαρτζώκας το χρειάστηκε.

Ο Δομινικανός γκαρντ ολοκλήρωσε το ματς με με 19 πόντους, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα και μόλις ένα λάθος σε 20 λεπτά συμμετοχής στοι πρώτο του επίσημο ματς κόντρα σε ελληνική ομάδα.