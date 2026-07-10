Την απόκτηση του Στάθη Καλογερόπουλου ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός στο πλαίσιο της μεταγραφικής ενίσχυσης του τμήματος ανδρών στο πόλο.

Ο Στάθης Καλογερόπουλος θα είναι παίκτης του Παναθηναϊκού τη νέα σεζόν, επιβεβαιώνοντας την αποκάλυψη του Gazzetta.gr από τον Απρίλιο. Οι «πράσινοι» ανακοίνωσαν την απόκτηση του παίκτη, ενισχύοντας το ρόστερ του τμήματος πόλο ανδρών.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον Στάθη Καλογερόπουλο για την ομάδα πόλο ανδρών.

Ο διεθνής περιφερειακός (28/6/2001, 1,87μ.) είναι από τα βασικά στελέχη της Εθνικής πόλο ανδρών και υπέγραψε συμβόλαιο προκειμένου να ενταχθεί στο τριφύλλι. Ο Στάθης Καλογερόπουλος ξεκίνησε την πορεία του από τη Βουλιαγμένη, στην οποία έγινε και αρχηγός. Ο διεθνής περιφερειακός αποχώρησε από την ομάδα του Λαιμού το καλοκαίρι του 2025 για τη Μαρσέιγ, με το σκουφάκι της οποίας κατέκτησε το EuroCup πριν από λίγες εβδομάδες.

Ο Καλογερόπουλος είναι εν ενεργεία διεθνής και αγωνίστηκε στους Ολυμπιακούς αγώνες του Παρισιού το 2024. Με το «γαλανόλευκο» σκουφάκι έχει πανηγυρίσει την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης το 2025 και το χάλκινο μετάλλιο στο ευρωπαϊκού του Βελιγραδίου το 2026.

Σε δήλωσή του στο www.pao1908.com ο Στάθης Καλογερόπουλος τόνισε τα εξής:

"Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που θα έχω την ευκαιρία να παίξω σε μια ομάδα σαν τον Παναθηναϊκό. Έχουμε βάλει, οι ίδιοι πρώτα από όλα, τον πήχη ψηλά για την νέα σεζόν και θέλω να βοηθήσω στην επίτευξη των στόχων της ομάδας. Θέλουμε να γράψουμε ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του Παναθηναϊκού, ειδικά σε ένα άθλημα που δεν έχει ακόμα διακρίσεις. Πιστεύουμε στις δυνατότητες της ομάδας και ανυπομονούμε για την καινούργια σεζόν!"».