Την ανανέωση της συνεργασίας του με τον τερματοφύλακα, Άντριαν Γουάινμπεργκ ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός στο πλαίσιο της διαμόρφωσης του ρόστερ της νέας σεζόν.

Για μία ακόμη σεζόν ο Παναθηναϊκός θα συνεχίζει τη συνεργασία του με τον τερματοφύλακα, Άντριαν Γουάινμπεργκ. Οι «πράσινοι» ανακοίνωσαν την επέκταση του συμβολαίου του 25χρονου Αμερικανού πολίστα.

Ο ίδιος από τη μεριά του δήλωσε ευγνώμων που είναι μέλος του Παναθηναϊκού, τονίζοντας πως η ομάδα έχει πολύ ταλέντο.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Άντριαν Γουάινμπεργκ για το τμήμα πόλο ανδρών.

Ο Αμερικανός γκολκίπερ θα συνεχίσει να φοράει το «πράσινο» σκουφάκι και τη νέα σεζόν. Ο 25χρονος παίκτης ήταν από τους κυριότερους συντέλεστες στην πορεία της ομάδας μέχρι τους τελικούς του πρωταθλήματος και του Κυπέλλου αλλά και την οκτάδα του EuroCup.

Σε δήλωσή του στο www.pao1908.com ο Άντριαν Γουάινμπεργκ σημείωσε τα εξής:

"Ανυπομονώ πραγματικά για αυτή τη σεζόν. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτή η ομάδα έχει πολύ ταλέντο. Σίγουρα θα υπάρξουν σκαμπανεβάσματα στην πορεία, αλλά είμαι ευγνώμων που είμαι μέρος αυτού του ταξιδιού με αυτήν την ομάδα και ενθουσιασμένος που θα δω τι μπορούμε να πετύχουμε μαζί"».