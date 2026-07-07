Ο Αριστείδης Χαλυβόπουλος επέκτεινε το συμβόλαιο του για τη νέα χρονιά με τον Παναθηναϊκό, δηλώνοντας έτοιμος για τη σεζόν που έρχεται.

Για ακόμη μία χρονιά θα παραμείνει στον Παναθηναϊκό ο Αριστείδης Χαλυβόπουλος, με τους «πράσινους» ν' ανακοινώνουν την επέκταση της συνεργασίας τους με τον Έλληνα διεθνή.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

«Ο Αριστείδης Χαλυβόπουλος παραμένει στον Παναθηναϊκό και δηλώνει έτοιμος για τη νέα χρόνια.

Ο διεθνής πολίστας θα παραμείνει στον Σύλλογο και ανυπομονεί για τη νέα χρόνια. Ο Χαλυβόπουλος ήταν από τους βασικούς πύλωνες στην πορεία του Παναθηναϊκού μέχρι τους τελικούς του Πρωταθλήματος και του Κυπέλλου και την οκτάδα του EuroCup.

Σε δήλωσή του στο www.pao1908.com ο Αριστείδης Χαλυβόπουλος σημείωσε τα εξής:

"Εύχομαι υγεία πάνω απ’ όλα για τη νέα σεζόν. Με σκληρή δουλειά και τον κόσμο δίπλα μας θα κυνηγήσουμε τους στόχους μας σε Ελλάδα και Ευρώπη"».