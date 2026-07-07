Παναθηναϊκός: Και την επόμενη σεζόν στο «τριφύλλι» ο Χαλυβόπουλος
Για ακόμη μία χρονιά θα παραμείνει στον Παναθηναϊκό ο Αριστείδης Χαλυβόπουλος, με τους «πράσινους» ν' ανακοινώνουν την επέκταση της συνεργασίας τους με τον Έλληνα διεθνή.
Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού
«Ο Αριστείδης Χαλυβόπουλος παραμένει στον Παναθηναϊκό και δηλώνει έτοιμος για τη νέα χρόνια.
Ο διεθνής πολίστας θα παραμείνει στον Σύλλογο και ανυπομονεί για τη νέα χρόνια. Ο Χαλυβόπουλος ήταν από τους βασικούς πύλωνες στην πορεία του Παναθηναϊκού μέχρι τους τελικούς του Πρωταθλήματος και του Κυπέλλου και την οκτάδα του EuroCup.
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Σε δήλωσή του στο www.pao1908.com ο Αριστείδης Χαλυβόπουλος σημείωσε τα εξής:
"Εύχομαι υγεία πάνω απ’ όλα για τη νέα σεζόν. Με σκληρή δουλειά και τον κόσμο δίπλα μας θα κυνηγήσουμε τους στόχους μας σε Ελλάδα και Ευρώπη"».
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